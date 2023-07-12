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【高空擲物】28歲女行夜市天降磚頭遭砸死　目擊者嘆：她行慢了半步

健康 16:20 2023/07/12

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28歲女行夜市天降磚頭遭砸死，目擊者嘆：她行慢了半步。

近日，内地發生一宗高空擲物導致女途人死亡的意外。事發當晚，28歲女子正在逛夜市，卻突然遭高空擲下的磚頭砸中，最終不幸死亡。當地警方事後拘捕一名20歲男疑犯，家屬稱其患有精神病，目前正在等待精神鑑定結果。

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綜合内地媒體報道，今年28歲的婁姓女子，大學畢業後留在北京一間國企從事法務工作。6月22日，她從北京到長春探望高中同學，而據其姐姐表示，當晚10點半左右，女事主在紅旗街萬達廣場夜市小食街買東西時，疑犯連續向她扔了3塊磚頭，正好砸中她的頭部，在送醫途中便不治身亡。

有目擊事件的攤檔老闆稱，事發當天，疑犯曾兩度高空擲物。當晚9點至10點，疑犯曾扔過一次磚頭、一次飲品樽，所幸沒有砸中途人；有人報了兩次警，警察也來到現場，但沒有找到疑犯。而事發後，攤檔老闆仍心有餘悸。

就差半步，如果她要是不回頭的話，也許就砸不到她了，當時磚頭砸下來的時候我們都在走，她也在走，但是她就慢了那半步，回頭看了一下，就沒躲開。

據報道，該疑犯曾在6月17日從高空擲物砸到途人。婁女士的姐姐稱，疑犯一次從樓上扔水桶，砸中一名小販的腿部；另一次則在公寓20層左右扔鐵罐可樂，砸在桌上彈起，彈到一名女生的額頭上。

事後，婁女士的姐姐曾到疑犯公寓內探查，發現這幢公寓樓道內堆放了很多磚頭、瓷磚等。

（這些）就直接給了犯罪人員工具，讓他能隨便到天台上往下扔，給行兇提供了條件。物業公司和我說這些是住戶裝修的材料，並且他們說自己沒有責任，讓我走法律途徑。

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警方當晚拘捕一名20多歲的江西男子，並採取刑事强制措施。疑犯於事發前10幾日到達長春，並在萬達廣場公寓租屋，事發當時正是從該公寓的33層扔下磚頭砸中婁女士。目前，疑犯的母親聲稱疑犯患有精神疾病，正在等待精神病鑑定結果。

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責任編輯：羅嘉欣

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