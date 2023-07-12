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【暑期活動】PMQ推免費暑期夏令營　招募小孩主理「童創節」發揮創意解難

親子好去處 12:42 2023/07/12

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PMQ的暑期活動可讓小朋友學習發揮創意解難。（PMQ提供）

暑假到了，家長又開始安排不同的暑期活動。今年PMQ元創方旗下的創意教育項目PMQ Seed 2023以「Kids Connect 童友引力」為主題，推出一系列活動予小朋友在暑假免費參加。

PMQ Seed以同理心及設計思維為主軸，策劃六大創意教育項目：「夏令營」、「校園計劃」、「小小夏令營」、「童創節」、「導師培訓工作坊」及「網上教學資源」，為6至12歲的小孩、教育工作者和家長設計系列創意活動，讓大眾從中感受孩子無窮無盡的創意。

最新影片：

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童創節

以「Kids Connect: Power Up」為主題，將PMQ元創方地面廣場化身為四個主題體驗空間 (Power Stations) ，分別是健康、快樂、友誼和環保。大會透過公開招募六至十二歲的小孩擔任「策劃小夥伴」，他們要負責設計活動或相關物件，同時亦會親自主理 Power Stations，發揮創作小宇宙。

活動日期：8月12日至8月20日

活動時間：第一節 上午10時至下午2時；第二節 下午2時至7時

地點：PMQ 元創方地面廣場

活動詳情：按此連結

親子「小小夏令營」

小小夏令營 「百條小橋大工程」，由導師團隊奇極創作室（CreativeKids） 帶領，與一眾家長及小孩一同透過互動體驗，從簡單歷史中學習，認識不同種類及結構的大橋小橋，並動手學習基本繪畫及製作紙模型，與家長和孩子認識可持續理念，攜手建構獨一無二的作品。

活動日期：8月12日至8月20日 (每天設一班，共九班)

活動時間：09:00 – 13:00

地點：PMQ元創方（中環鴨巴甸街35號）A座二樓QUBE

每班人數：每班12組親子 （每組為1位家長與1位小朋友）(網上報名先到先得)

參加對象：6至8歲小朋友及其家長

參加費用：免費（須預付按金港幣$180，完成活動後將獲全數退還。）

活動詳情：按此連結

夏令營

「夏令營」本年度將會繼續分為初小組（導師團隊：Mudwork）及高小組（導師團隊：Milk Design及Stickyline），由導師團隊帶領同學，在不同情境下發揮創意。同學會各自組成隊伍，一連三日從想像力出發，協力完成任務，並以創意解難。

活動日期：初小組—7月17至19日；7月24至26日；7月31至8月2日／高小組—7月27至29日；8月3至5日；8月7至9日

地點：PMQ元創方A座二樓QUBE

每班人數： 24 人

參加費用：免費（須預付按金港幣$180，參加者出席整項活動後將會獲全數退還按金。）

活動詳情：按此連結

＊「夏令營」初小組名額已滿。

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責任編輯︰林愛娜

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