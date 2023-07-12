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【咖啡養生】日均喝這杯數咖啡可降糖尿病風險　醫生：4類人不宜飲用

食用安全 16:58 2023/07/12

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日均喝這杯數咖啡可降糖尿病風險。醫生：4類人不宜飲用。

很多人喜歡喝咖啡提神，而台灣有醫生就引述美國一項大型研究，指出與日飲2杯咖啡的族群相比，每日多飲一杯咖啡的人士，其罹患第二型糖尿病的風險會降低11％。不過，有4類人群就不宜飲咖啡，否則易受咖啡成分影響而感到不適。

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台灣內分泌科醫師陳潔雯在Facebook專頁引述一項美國研究指出，飲咖啡習慣與罹患第二型糖尿病風險有關。該項研究發表於2014年，根據多年問卷追蹤的結果顯示，與日均喝2杯咖啡的族群相比，只要再多喝1杯，罹患第二型糖尿病的風險會降低11％；相反，若每日少喝1杯，罹患第二型糖尿病的風險將增加17％。另外也發現，若飲用不含咖啡因的咖啡，對第二型糖尿病風險影響也有些微保護作用；但若飲用含有少量咖啡因的茶類代替咖啡，則顯示與糖尿病風險的增減無相關性。

陳潔雯對此解釋，攝入咖啡會對人體代謝有明顯影響，包括多種內分泌相關的類固醇與蛋白質氨基酸代謝等，以及減少膽固醇及三酸甘油脂的代謝物。有長期喝咖啡習慣的人，能維持肝臟和胰臟β細胞功能正常、活化細胞粒線體抗氧化功能。而臟β細胞良好，就能減緩糖尿病前期胰島素阻抗現象，因此有助於降低罹患第二型糖尿病的風險。

4類人不宜飲用

不過，陳潔雯提醒，雖然每日飲2至3杯咖啡有助健康，但根據台灣衛生福利部建議，指成人每天咖啡因攝取量不超過300毫克、孕婦不超過200毫克、青少年和孩童也要避免攝取，以免因咖啡因影響鈣鐵吸收而影響發育。另外還有4類人群不宜喝咖啡，否則容易受咖啡成分影響，而加重病症感到不適。包括：

  • 胃潰瘍者
  • 胃食道逆流者
  • 心律不整者
  • 有失眠症狀者

此外，需服藥人士也應注意藥物與咖啡可能的交互作用，以免影響藥物效用。就算是習慣喝咖啡的人，也要注意咖啡因含量；建議不要額外添加糖和含有反式脂肪的奶精。

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責任編輯：羅嘉欣

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