【DSE2023】約5萬名考生下周三放榜　考評局上午9時起發出成績SMS

▲ 約5萬名考生下周三放榜 考評局上午9時起發出成績SMS

2023年DSE在下周三（19日）放榜，約5萬名考生將於當日獲派成績通知書。學校考生應按所屬學校的安排，於放榜當日回校領取成績通知書。自修生的成績通知書會以平郵方式寄出，預計於7月19日收到；亦可於當日早上7時起登入香港中學文憑考試網上服務查閱成績。

考評局提醒，考生收到成績通知書後，除查看自己的成績，亦須核對個人資料，若有疑問應即時向學校查詢，或與考評局公開考試資訊中心（電話：3628 8860）聯絡。

最新影片推介

除發放成績通知書外，考評局亦會於當日上午9時起，向已提供手機短訊（SMS）號碼的考生，發出載有其DSE成績的SMS。

如放榜當日遇上惡劣天氣，請留意考評局網頁、DSE App，以及電視和電台的相關公布。

若考生對其成績存有懷疑，可考慮在成績發放後五曆日內（7月19至24日）提出積分覆核及/或重閱答卷的申請。

學校考生須透過學校遞交申請；自修生則可自行透過香港中學文憑考試網上服務申請；每名考生最多可申請覆核四個科目的成績。詳情可參閱《考生手冊》。

學校考生及自修生遞交申請時，考評局會即時向考生發出附有繳費單的確認電郵（學校考生並會收到SMS提示），考生須於指定日期(兩曆日內)繳費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文