【爺孫戀】李坤城病逝原因曝光？　兒子指控繼母林靖恩虐老

▲ 李坤城兒子再爆料！

台灣資深音樂人李坤城在4月因大腸癌病逝，終年66歲。因他的遺產會全部留給年輕40歲的太太林靖恩，由此令兒子李卓軒不滿「繼母」林靖恩佔據遺產，於在社交平台多次發文炮轟林靖恩。

最終，「母子」在6月20日達成共識和解，林靖恩獲得李坤城房產所有權，李卓軒則繼承父親著作權及所有收藏。後來，李卓軒指林靖恩已轉手賣掉李坤城房產，並改為住在高級酒店，他又指林靖恩獲亡夫有錢老友照顧！

李卓軒繼續在社交平台上爆料，爆出爸爸李坤城病逝真相，又揭開繼母的真實性格！

【爺孫戀】林靖恩被爆獲亡夫有錢老友照顧 李坤城兒子：她可以廢人一輩子

李坤城病逝真相曝光？

李卓軒在個人Facebook上預告自己將在本周五（7月14日）到台灣三立電視台錄影，並稱內部是「搶救父親收藏甘苦談」。

李卓軒又在Facebook留言爆料：「我爸如果開心就不會故意酗酒喝到大腸癌了，病歷上是這樣寫的，鄰居也證實，他近幾年每天喝威士忌一瓶啤酒六瓶以上。」

▲ 林靖恩、李坤城（Facebook圖片）

李卓軒指林靖恩虐老

有人問李坤城當時何解不與林靖恩分手，李卓軒回應道：「林小姐已經沒有家人要理他（她），整天只會打電動叫外賣。如果我爸在分手，那要他去哪？」

他續指：「但他一直逃避從17歲到27歲。正常人早就已經讀書工作有工作能力了。他就是只會打電動。騙我和我爸說要做遊戲直播賺錢。我爸幫他買軟體，我幫他買軟體，結果他都只是敷衍，完全不想面對社會。」

李卓軒更提到：「我爸生病，他還罵我爸不要再假了。直到我爸完全走不動，打電話跟我姑姑求救，我爸才能送醫......照顧我爸，相愛，真的是說謊不打草稿。我在面前他照樣兇我爸，霸凌一個老人。做兒子的看不下去，不行？」

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