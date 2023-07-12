  • 33°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 13:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人才清單】議員冀放寬新興產業資格限制　孫玉菡：現時已有其他不同渠道來港

政治 13:00 2023/07/12

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

港府5月更新人才清單，由13項擴大至51項，商界立法會議員廖長江表示，現在的人才清單各行業領域資歷要求至少有學士或碩士學位，關注對新興產業人才，會否在諮詢相關行業後，放寬評定人才的資格限制。勞工及福利局局長孫玉菡表示，人才清單不會一成不變，會不時修訂以反映實際需要，當局在擴大清單時，有考慮相關工種會否為本港經濟帶來高增值發展、相關人才能否在本港覓得及培養。

孫玉菡認為，有學士學位以上才算人才，認為此界線不適宜輕易改動。但他表示，現時有其他計劃可吸納不同人才，舉例指，高才通的A類，即如果收入過250萬，就不會看學歷要求也可以申請高才通計劃來港，強調現時已有其他渠道不需學歷要求來港。

最新影片推介

 

選委界議員謝偉俊指，港府「搶人才」的速度的確很快，但他促請政府盡快整理批准來港人才的數據，以了解批准了甚麼人來港。

孫玉菡回應表示，人才清單不是輸入計劃，有關人士需要在港有工作才可以來，有十分清晰的標準，來補充香港工種缺乏的人才。至於高才通計劃，是以人才為本，不想用工種來限定，惟到兩年後續期時，該人士需申報從事哪項工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【復常之路】航空業人手短缺　政府：未打算納入「香港人才清單」中
15:51 2023/02/15
【復常之路】航空業人手短缺　政府：未打算納入「香港人才清單」中
【搶人才】人才清單擴大至51項專業　增醫療服務及發展建造行業
16:07 2023/05/16
【搶人才】人才清單擴大至51項專業　增醫療服務及發展建造行業

你可能感興趣

【復常之路】航空業人手短缺　政府：未打算納入「香港人才清單」中
15:51 2023/02/15
【復常之路】航空業人手短缺　政府：未打算納入「香港人才清單」中
【搶人才】人才清單擴大至51項專業　增醫療服務及發展建造行業
16:07 2023/05/16
【搶人才】人才清單擴大至51項專業　增醫療服務及發展建造行業
勞工及福利局 謝偉俊 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
19:07 2023/07/11
【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
12:00 2023/07/11
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名
18:56 2023/07/11
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名