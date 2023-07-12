【人才清單】議員冀放寬新興產業資格限制　孫玉菡：現時已有其他不同渠道來港

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（陳靜儀攝）

港府5月更新人才清單，由13項擴大至51項，商界立法會議員廖長江表示，現在的人才清單各行業領域資歷要求至少有學士或碩士學位，關注對新興產業人才，會否在諮詢相關行業後，放寬評定人才的資格限制。勞工及福利局局長孫玉菡表示，人才清單不會一成不變，會不時修訂以反映實際需要，當局在擴大清單時，有考慮相關工種會否為本港經濟帶來高增值發展、相關人才能否在本港覓得及培養。

孫玉菡認為，有學士學位以上才算人才，認為此界線不適宜輕易改動。但他表示，現時有其他計劃可吸納不同人才，舉例指，高才通的A類，即如果收入過250萬，就不會看學歷要求也可以申請高才通計劃來港，強調現時已有其他渠道不需學歷要求來港。

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選委界議員謝偉俊指，港府「搶人才」的速度的確很快，但他促請政府盡快整理批准來港人才的數據，以了解批准了甚麼人來港。

孫玉菡回應表示，人才清單不是輸入計劃，有關人士需要在港有工作才可以來，有十分清晰的標準，來補充香港工種缺乏的人才。至於高才通計劃，是以人才為本，不想用工種來限定，惟到兩年後續期時，該人士需申報從事哪項工作。

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記者：戴朗希