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【性女咪神】黃婧靈派福利隔空迎戰港姐　志偉愛將波波出海晒身材【多圖】

娛樂 13:30 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

黃婧靈「波波」於IG大派福利。

TVB年度盛事《2013香港小姐競選》現正進行拍攝，今年的大熱之一郭珮文（Juliana）身材火辣並獲曾志偉大讚夠突出，勝算大增！

至於被稱志偉愛將的J2女神黃婧靈「波波」，最近於IG大派福利，身穿黑色泳衣的她於鏡頭前大擺甫士，盡晒驕人身段。

【性女咪神】波波小背心騷豐滿上圍　黃婧靈「Big」爆貼身效果震撼【多圖】

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波波派福利

波波於周末出海遊船河，換上黑色泳衣的她展露身材，對鏡頭派V。

她寫道：

Happy Saturday happy ball 🌞
藍天白雲影相一流
睇睇下好想去後面個島探險下

#其實成日都想去冒險
#pleasecallme尋寶奇波 ☄️🕵🏻‍♂️

【性女咪神】「波波」連環出擊派福利　背心上陣「胸」湧而出夠吸睛

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曾志偉點名大讚

「波波」因加入TVB主持《後生仔傾下偈》而引關注，及後高層曾志偉上該節目時，更半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為志偉愛將。波波亦漸獲TVB重用，不斷為J2主持綜藝節目。

雖然「波波」因出眾的身材而為人關注，惟屢被諷以身材為賣點，她曾在個人IG玩「你問我答」時，被網民問及三圍數字，波波回應屬私隱不願透露，但有網民指她屢以身材為賣點，她回應：「都要有先賣到。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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