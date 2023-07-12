【Netflix韓劇】朴圭瑛主演Netflix《絕世KOL》成熱話　踢爆網紅世界風光背後危機

▲ Netflix 新韓劇《絕世KOL》講述活躍於 Instagram網絡平台的網紅崛起的懸疑故事。（Netflix劇照）

近日在港台韓均引起煲劇潮的Netflix新韓劇《絕世KOL》，由《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》朴圭瑛主演，講述活躍於Instagram（IG）網絡平台的網紅崛起的懸疑故事。劇集由網紅女主角第一身的角度，揭開網紅界背後不為人知的秘密和黑暗面，寫實之餘極盡諷刺，甫上架即大受追捧，佔據亞洲多國播放榜首。

▲ 製作團隊刻意找來新演員飾演KOL，讓角色貼合網紅形象。（Netflix劇照）

原創韓劇《絕世KOL》，故事圍繞着女主角徐雅莉（朴圭瑛飾）而展開，原本生活在富裕家庭中的她，是個將名牌袋當書包用的富家女。可惜當雅莉以優異成績考上美國常春藤名校，即將邁向成功人生新階段之時，家裏卻突遭意外，父親生意失敗且去世，致家道中落。作為長女的她無法繼續學業，更要提早出來工作幫忙家計，結果由富家女兼高材生淪為只得高中學歷，並以上門推銷護膚品為生的庸碌打工一族。

這樣一名從富裕人家長大、擁有好品味、標緻樣貌兼苗條身材的性格女生，為日後搖身一變成備受追捧的網紅埋下理所當然的前設條件。

▲ 劇集描寫時下最令大眾眼紅驚歎的網紅生態，同時揭露背後的黑暗面。（Netflix劇照）

《絕世KOL》通過徐雅莉這名新晉網紅的眼光，描寫時下最令大眾眼紅驚歎的網紅生態，諸如出入華麗派對、琳瑯滿目的公關禮物、廣結名人等夢幻生活，讓網紅成為現世許多人的夢想職業。當然，劇集將風光一面盡數展現，同時也將背後的黑暗面一一揭露。伴隨知名度而來的除了免費服務、奢華服飾，亦有無可避免的明爭暗鬥，以及無處不在且威力驚人的網上負評。

▲ 主演朴圭瑛曾演出《雖然是精神病但沒關係》、《Sweet Home》等熱門電視劇。（Netflix劇照）

劇中名牌輪流上場

劇集播出不久即引發熱烈討論，全因故事節奏不拖拉、角色設定鮮明，再加上網紅是近年許多人好奇，以至嚮往的理想職業。因此上架後短短幾天，在亞洲各地如台灣、新加坡、泰國、馬來西亞及韓國本土的排行榜上都獲搶眼播放率。除此之外，劇中出現的大量名牌服飾，也成為劇中一大亮點，相當有韓版《艾蜜莉在巴黎》的意味。

▲ 劇集有不少令人驚喜的明星客串，如憑《社內相親》人氣急升的薛仁雅。（Netflix劇照）

作為主角的徐雅莉由朴圭瑛飾演，雙面網紅的細膩演繹大獲觀眾好評，令人氣迅即上升。首次擔正女主角，過往最為人知的演出為《雖然是精神病但沒關係》裏暗戀金秀賢的護士朱里，以及熱門驚慄怪物片《Sweet Home》中背着貝斯結他，並以棒球棍作戰的搖滾少女尹智秀。由於有份參演以上兩齣Netflix熱門韓劇，更被網民稱之為「Netflix女兒」，以鮮明的角色詮釋令人留下深刻印象。

▲ 男團「CNBLUE」成員姜敏赫飾演冷酷總裁，與女主角擁有一段神秘戀情。（Netflix劇照）

男團演浮誇富二代

另一男主角韓俊景，則由男團「CNBLUE」成員姜敏赫飾演，在劇中為冷酷總裁的他，劇中回家後不停步讓家僕脫鞋一幕，讓觀眾邊看邊大歎富二代的浮誇，成功在網上掀起話題。姜敏赫亦在訪問中指為順利演出這一場戲，與負責脫鞋的演員練習了無數次，建立出默契後才能有劇中這幕一氣呵成的動作。

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌