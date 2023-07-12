【正能量】記者進修轉跑道成催眠治療師　助病者藉潛意識之旅獲取正向改變

▲ 催眠治療看似很神秘，但Alex指是導引個案進入放鬆的狀態，從而在潛意識找出潛藏的東西。（攝影：陳國峰）

人生第二條跑道，你會選擇甚麼？有時候並不是自己揀，是際遇。話說做開記者、編輯的Alex Lai（黎樹基），被朋友邀請一起讀催眠治療，結果成為催眠治療師後，又遙距讀輔導碩士，現在結合催眠治療、輔導理論及九型人格，替腸易激綜合症、情緒病、濕疹患者等進行「融合輔導」，幫到人又幫到自己。雖然輔導收入暫時不足以養活自己，還要做斜槓族（Slasher），但起碼走出一條新路向。

黎樹基過去的履歷表其實很亮麗，中英文俱佳，在不同傳媒工作過，飲食、時裝、美容、藝術「瓣瓣掂」；也曾在蘇富比、國泰航空及新世界集團旗下新手機程式及網站任職主編及副主編，但當2015年接觸了催眠治療，人生的軌道開始轉軚。

他是在Pulse Act跟鄧國永博士（Kelvin）學習催眠治療，鄧博士本身是香港大學客席助理教授，督導社會工作學碩士和輔導學碩士課程的學生，也擁有美國國際醫學及牙科催眠治療協會（IMDHA）認可催眠治療培訓導師資格。「香港教催眠治療大約有十個八個，Kelvin教了十幾年，而他是跟現代催眠治療之父Milton H. Erickson 高足Dr. Jeffrey Zeig學習。」

▲ 與老師見個案對其情緒表達的繪圖。（圖片：被訪者提供）

Alex指催眠入門課程大概要學習三、四個月，上課共120小時；另外，還要完成個案實習及報告、小組督導等，合共100小時。還需要參加筆試及實習試，合格後可獲發催眠治療師證書，並且可由導師推薦申請美國IMDHA、香港心理及催眠治療學會HKPHF的註冊催眠治療師（Certified Hypnotherapist）會籍。

「其實要深化所學，都要兩、三年，因為Kelvin的太太Pauline的博士論文是有關通過催眠治療幫助腸易激綜合症病人，因此那些願意做研究的病人，也願意給我們作實習，無形中多了機會學多一點。」

催眠開啟潛意識旅程

在Alex的字典裏，催眠治療究竟是甚麼？他曾經用文字解釋過：「潛意識是我們所有生命經驗的儲藏庫，包括：經驗、學習和世界互動的方式以及自主的功能，這便是催眠治療的領域。改變的密碼，藏在我們的潛意識內，換句話說，潛意識就是另一個自己。在催眠治療師相伴下，開啟一趟潛意識旅程，重新解析明白自己，了悟孤獨、自信不足、恐懼、壓力的原因，靠自己心靈的力量逐步撫平生命中的挫折與創傷，作出正向改變。」

▲ 2019年替大館Let’s Do Lunch展覽作編務顧問。（圖片：被訪者提供）

他說：「我喜歡催眠治療是不需要任何工具，只是靠把口，因為現在很多New Age的治療，又要購買精油、頌缽、水晶，但催眠是靠每個人都有的力量，只是暫時被蒙蔽，只要治療師扶一把，和個案一起好像『執屋摷櫃桶』咁，就可以自己幫返自己。」

Alex指在潛意識裏面有許多情緒，影響我們的思維及言行模式。「通常我們由症狀入手，許多時候求助都是失眠，但這只是表面，內裏有千絲萬縷的原因。」

他在2016至2019年間，每周大約見三、四個個案，每次約一小時。「見一次是不夠，起碼4次，要起承轉合，大約見了百幾個case。」他有幾個個案都印象深刻，像有一位太太五、六十歲，要照顧患晚期癌症的丈夫，而自己也患有腸易激綜合症。「他與丈夫關係也不太好，最初來到只是發呆，無嘢講，後來播一些音樂，慢慢講多少許，面容也放鬆了。」

另一個案是一位正在看精神科，因為情緒病要吃藥的女士，由於有意減藥，不想以後人生都是倚賴藥物，於是來找Alex。「她將整個人生講一次，多點新想法又再傾，總共見了10次，最後成功不用食藥。這歸究於她的念力想幫自己，而幫到人我也開心。」

▲ 學習催眠時，上課的潛意識遊戲練習。（圖片：被訪者提供）

再讀輔導碩士深化理論

Alex稱自己現在做的叫「融合輔導」，即融合了催眠治療、輔導理論及九型人格，而他選擇了讀完催眠治療，再遙距讀多一個輔導碩士。「我中學時在墨爾本讀高中，之後在悉尼上大學讀商業經濟，將來有返澳洲的打算，所以讀澳洲的大學他日容易銜接，可以直接入相關的專業會籍。」他選擇了澳洲的Monash University，2019年開始讀碩士，讀了年半。

「其實是Kelvin建議我深化學術理論基礎，套用催眠治療便更加事半功倍，而且counselling認受性更廣泛。」他的輔導理論是追隨Carl Rogers的人本關懷治療 （Person- Centred Therapy），相信人本身有能力自我成長，並且可以自我實現（self-actualization）；而輔導員的角色是提供不批判的環境，讓病人可以自我探索。

「輔導就是帶出與人成長有關的事情，原生家庭、與爸媽兄弟姊妹的關係，成長經歷了的情緒，自己收埋了不知，但潛意識是有記錄的，按住不理不是最好。透過催眠，深呼吸練習讓自己放鬆，在最放鬆的狀態，一些視覺記憶就會浮現，便可以去處理了。」近日的斬人事件、李玟的自殺，都在在提醒我們，要好好面對我們收藏了的情緒。

自小被領養透過學習幫助自己

Alex的母親離逝已有10年，喪親的哀痛悲傷，他是這樣處理：「我個人很少seek help，我喜歡透過學習幫助自己。那幾年母親走了，透過學習催眠，一路回顧自己的人生，重新審視成長經歷，帶來甚麼的學習，幫到自己行到今時今日，重新找回力量。」

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原來他自小是被父母領養回來，姐姐也是，母親6歲時已告訴他真相，他也知道親生父母是誰，也間中見過。「我小時候已發現自己與一般小朋友不同，父母接我回來時，年紀很大，四、五十歲，還要和婆婆公公一起住，一間屋很多老人家，所以我很快就接觸到成人世界，要早熟才明白大人的想法。」

他透過Regression Therapy，不單可以回溯一些忘記了的創傷、意外，更可以回溯自己的童年生活，雖然與別不同，但仍然感受到養父母對自己無條件的愛及關懷。「Kelvin就看中我這點，有人生經歷、有工作經驗、有同理心，既然催眠輔導可以幫到自己，那就不如嘗試下去幫助其他人。」

記者：何小雲