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【男人最痛】餐飲工冒醫生做陰莖增大注射手術　致32歲男敗血症慘死

健康 18:41 2023/07/12

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工人冒醫生做陰莖增大注射，致32歲男敗血症慘死。

餐飲工人冒醫生為男子做陰莖增大手術，致對方喪命！德國一名32歲男子為了讓陰莖外觀變大，於是決心進行注射矽油手術，豈料手術後，出現了嚴重併發症，7個月後更死於敗血症。事後警方更揭發為死者做手術的醫生，竟是一名根本無行醫牌照的餐飲工人假扮而成。

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【活得健康啲】魚生刺身卡路里大比拼　營養師教4招不增磅進食貼士

根據《每日郵報》報導，被捕的46歲餐飲工人Torben K早前以網上宣傳技倆，成功令32歲的受害人「落疊」，相信被告可令自己的陰莖增大。受害人於是在2019年動身前往索林根市（Solingen），並在被告家中，於其陰莖及陰囊上注射矽油。惟當受害人回到自己家中後，很快便出現呼吸困難，並需緊急送院，惟留醫7個月最終不治。

檢控方指出，注射矽油導致受害人罹患敗血症，「不幸的是矽油最終進入血液，導致嚴重併發症，最終造成他的死亡」，又強調不論受害人是否主動要求接受手術，被告行為均「非常不道德」，而目前有關審訊仍在持續進行。

據了解，液態矽膠注射用於陰莖增大術，原理是刺激人體免疫系統對異物做出反應，形成一種稱為肉芽腫（granuloma）的厚腫塊，理論上來說可增加組織大小與厚度，達到增大生殖器的效果，但因風險很高，在部分國家被禁止。

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責任編輯︰羅嘉欣

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