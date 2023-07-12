【網售凶宅】西灣河鳳姐凶宅放盤220萬　網民驚見陰森環境：似未清理現場

▲ 西灣河一個鳳姐被殺案凶宅，在網上放盤220萬元。

網上近日出現一處凶宅放盤，引發網上熱議。有業主或代理最近在網上發帖，指放售西灣河一個實用面積為192平方呎的「凶宅盤」，叫價220萬，並公開了內部環境，有網民直呼恐怖，甚至留言表示「好似凶案現場未清理」。

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有一名疑似是「業主」或「代理」的網民，日前在Facebook群組「業主銀主筍盤」連文帶圖發帖，指放售西灣河興民大廈底層一個實用面積為192平方呎的單位，標明是「凶宅放售」，售價為220萬。

帖文指，長情租客剛從單位退租，該名租客住了單位3年以上，而業主擬移民放售。帖文更表示，單位只需「輕輕裝修（簡約裝修）便可入住」。發文者隨帖又附上數張照片，指這些照片是在租客租住半年至一年內的相片：

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有網民其後翻查凶宅資料庫，發現該單位疑似是涉及一宗發生在1997年的鳳姐兇殺案。當時一名鳳姐疑因性服務不周，而被人斬死。

帖文引來網民熱烈議論，不少網民留言直指價格不合理：「老實說，一萬蚊尺兇宅好多地方都有，但你呢個輕輕裝修就真係過份左囉」、「呢單凶案係女子疑性服務不周被斬死喎！你咁都仲好意思賣11000蚊一尺？」亦有人還價：「130萬同你收左去」。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣