【靈戲逼人】車頂夜遊戲拍足兩晚通宵　龔嘉欣為「飛車」跑足4粒鐘

▲ 《靈戲逼人》

TVB劇《靈戲逼人》內，劇情講雲柳芳（龔嘉欣飾）飛上車頂坐順風車回家一幕網民甚為受落，大讚有新意。

該幕配以詹天文（Windy飾）主唱的插曲《白金升降機》感覺輕鬆愉快，但實質拍攝相當大陣仗，由嘉欣疾走街頭追車、到跳上車頂、到愉快夜遊再到平安返家、短短2分鐘戲拍了足足兩晚通宵。

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兩晚通宵拍攝

嘉欣受訪時透露單是街頭喪跑已跑足4小時，並謂由跳上車頂一刻開始，整個場口劇組都要求吊威也確保安全。

此外，她透露說：「監製同導演有幫我安排替身，因為佢哋話跳上車嗰吓太危險；其他大部分都係我自己企喺車頂度拍，劇組話呢幕要實拍係想出嚟效果逼真同好睇。」她又指，由於行車穩定性影響演員及替身安全，故連揸車的司機也由特技指導擔任。

嘉欣續表示：「其實嗰兩晚通宵，好多時間都用咗嚟Set位同搞威也，仲出動埋航拍希望拍多啲靚景畀觀眾睇，劇組製作好用心。」

轉彎時要紮馬

同時，她坦稱自己也是首次以如此特別方式看夜景，感覺特別自由愉快涼爽。

嘉欣笑言很難忘：「知道有呢場戲時，開頭係興奮嘅，但係到拍攝時都真係有啲驚，因為始終架車係喺行駛途中，轉彎時都驚會跌，要紮馬。拍嗰時係夏天，真係好熱，喺車頂上邊好涼爽，可以乘機抖涼。」

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