【兩性關係】男友目睹與客人酒店過夜　荷官女友認被包養：錢太多離不開

▲ 女友支持興趣幫當荷官，不料被男客人包養。（iStock相片）

玩啤牌竟賠上女友，一名來自台灣的男生因喜歡打德州啤牌，女友陪玩當上荷官，不料近日他目睹女友與客人到酒店過夜，女友承認被包養，但辯稱只是工作，令男生十分苦惱。

這名台灣男生在網上討論區Dcard發帖，表示自己的興趣是打德州撲克，恩愛女友多會陪同打牌，更幫忙發牌。因為贏錢的人經常都會給發牌人小費，所以女友很樂意幫忙。

有時候男生一些打牌的朋友臨時找不到荷官，都會找他女友去幫忙。女友覺得這是一份不錯的工作，因為一小時可以賺300至500新台幣（約75至125港元），而且小費賺很多，所以決定正式當上荷官。

男生覺得打牌圈子不大，大多是自己認識的朋友，工作內容簡單單純，而且都會接送女友上班，所以贊同女友的決定。

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女友成為荷官後，經常都在晚上工作至翌日早上，甚至下午才下班，所以她都會自己搭的士回家。她稱：

最近桌況很火，我們不能臨時走掉，常常從晚上打到中午才破桌，而且發越久賺越多，不要擔心啦。

男生還是覺得這樣很危險，所以在某天送完女友上班後，在凌晨5時回到女友上班的地方打算接她回家。不料，他看到女友與一名男客人一同離開，並前往汽車旅館，逗留三小時。

女友獨自走出旅館，男生立即上前質問，女友誠實交代自己被包養。男客人因經常打牌而且小費給很多，兩人交換聯絡方式，男客人提出不論任何價錢，他都願意包養女友陪打牌，及後到汽車旅館。女友說笑開價一個月台幣10萬元（約港幣2.5萬元），怎料男客人馬上匯款，所以兩人就開始了交易關係。

女友指只是為了錢，而且賺到錢後兩人的生活會輕鬆很多，只視男客人為工作，對男生的愛沒有改變，希望男生可以理解，

我真的很愛你，我只把這些事情看待成工作，而且錢真的太多了，我離不開，如果你不能接受，就只能分手，但我捨不得。

男生不知道該怎麼反應，內心很爭扎，

她是第一個能理解我的興趣跟個性的人，但沒想到卻因為自己的興趣把她推入火坑。

事件引起網民紛紛討論，大多建議分手，「欺騙隱瞞，在關係中私下被包養，甚至被揭穿也沒有要停下的意思，確定要繼續交往嗎」、「這可以分手了吧，你沒辦法接受性愛分離的話，跟另一個男的同時用一個女的，你不覺得潔癖嗎」、「快醒吧，別想了」。有網民亦趁機調侃，「這種快錢也只有現在能賺了啦」、「你不用花十萬就能有她當女友，賺爛了」、「事實證明，十萬比你重要」。

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責任編輯︰王明芳