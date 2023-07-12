【房屋政策】有兒童劏房家庭優先申請簡約公屋？　何永賢：持開放態度

▲ 房屋局局長何永賢。（陳靜儀攝）

房屋局局長何永賢今日在立法會回應議員質詢時表示，隨著政府增加傳統公屋供應，以及推出簡約公屋和過渡性房屋，相信能夠改變劏房市場，並減少居於劏房的兒童數目。

選委界立法會議員吳傑莊關注，現時有否機制讓育有兒童的劏房户優先獲編配公屋單位，並且參考當局為家有長者的公屋申請者提供優先編配單位的做法，考慮優化過渡性房屋及簡約公屋申請的審批準則，讓育有16歲或以下兒童的劏房家庭優先獲編配入住。

何永賢引述政府統計處數據指，2021年本港有10.7萬戶劏房住戶，其中居於劏房的15歲以下兒童約有3.4萬人，相比5年前的3.7萬人有所減少。她續指，目前房委會編配公屋，有兒童的申請戶等同一般家庭申請，她認為，如果訂立太多優先申請組別，不同組別配額也會相應減少，現時安排已經平衡不同類別申請者需要。對於有兒童的家庭會否獲優先考慮申請簡約公屋，何永賢表示當局會持開放態度，仔細制定編配原則，確保在公平客觀標準下，幫助最有需要人士。

選委會議員管浩鳴提到，政府早前表示新學年會在學校推出課後托管服務，預計會有3000名兒童受惠，關注當局會否增加計劃的學生名額，並讓居住在劏房的學童有優先參與的機會。民建聯立法會議員鄭泳舜則關注政府在過渡性房屋和簡約公屋逐步落成後，會否有時間表取締劏房。

何永賢稱托管服務涉及教育局範疇，今日未有具體資料，她指在會後將和教育局聯絡交換想法。在取締劏房方面，何永賢表示在更多新的公營房屋落成後，的確有更多空間去思考如何按步就班處理劏房的問題。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希