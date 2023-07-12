【換領證件】入境處未來兩個周六設特別時段供市民領證　明起停派即日籌

▲ 首席入境事務主任（證件）楊淑兒（陳永康攝）

入境處今（12日）公布，將於本月15日及22日加開服務時段，由下午2點至晚上9點，屆時開放灣仔入境處總部4樓及7間人事登記辦事處，供市民換領特區護照及相關旅遊證件，預計兩日合共可辦理約1萬宗申請。

首度入境事務主任（證件）楊淑兒表示，自香港全面復常後，申請領取特區護照的宗數屢創新高。今年首6個月已接獲90萬宗申請，較2019年全年72萬宗，多出18萬宗，今年4月初每日更逾1萬宗，較疫前的日均2,700宗申請多出3倍。

由於護照申請大幅增加，加上適逢暑假是領證的高峰期，不少家長會帶同子女出外旅行，她指，入境處將於未來兩個周六，即本月15日及22日，由下午2點至晚上9點，灣仔入境處總部4樓及7間人事登記辦事處，將集中處理市民的旅遊證件簽發申請，不設限額，市民無需預約，只需憑領證通知書及身份證，於限期内到所選擇的辦事處領取新證件，若市民續領護照，則需帶同舊護照。她強調，辦事處的上午服務不受影響，並預計兩個周六特別時段可共辦理約1萬宗申請。

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楊淑兒又說，明（13日）起將取消派發即日籌，屆時網上預約名額會增加至2,000個，供市民預約領取證件，期望可集中資源及人手處理簽發證件的申請，市民亦不用通宵達旦地排隊及受排隊黨的滋擾。入境處提醒，市民可以通過辦事處的自助申請機、郵遞及投遞箱提交申請。

入境處補充，如果市民有特別原因急需換領旅遊證件，或有長者不懂網上預約領取證件，則可親臨入境處辦事處與職員聯絡，會因應個別情況作出相應安排。

入境處旅行證件（簽發）組及各分區辦事處地址：

灣仔入境事務大樓4樓

中環同意碼頭道38號海港政府大樓2樓

藍田匯景道1-17號匯景花園匯景廣場第2層

尖沙咀金巴利街28號地下

沙田上禾峯路1號沙田政府合署3樓

火炭樂景街2至18號銀禧薈4樓405至407號鋪位

屯門兆麟街19號政府綜合大樓1樓及1樓

元朗橋樂坊2號元朗政府合署1樓

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記者：李芷玲