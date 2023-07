【東張西望】醉酒漢粗口辱罵小學生人人自危　青衣屋邨出現怪叔叔：我要教好你哋

TVB《東張西望》昨晚(7月11日)播映一集,講述青衣青泰苑有名醉酒阿叔,對某學校的小學生作出滋擾,阿叔不時在學校徘徊,常手執酒樽的他向學生做出攻擊行為,又以粗口大駡他們,令學生及家長擔心安全。

《東張》派出主持黎寬怡(貓仔)追訪事件,貓仔訪問過該校的學生,有男同學表示某夜在籃球場打籃球,阿叔大鬧他跟一眾學生哥:「佢話『快啲返屋企呀,讀埋啲垃圾學校』,原本開開心心打波,突然有人衝出來鬧我,會有啲唔開心。」

▲ 《東張》主持黎寬怡追訪醉酒漢。

拿著酒樽揮舞學生受驚

另一女同學則稱曾被阿叔「粗口問候」,她說:「我地怕得滯,沒有理會佢,試過兩次啦。」另外有女同學曾被阿叔「突襲」,她說:「我們放學後原本打算行入商場再去坐車,阿叔拎住紙皮指住我們,(有無掟落你地度?),沒有,但拎住紙盒追著我們跑!好驚。」

同學們都怕醉酒阿叔會攻擊他們,其中一男生說:「見佢拎著玻璃樽成日飲酒,又拎住支樽指住我地講野。」,另一男生說;「某日去游泳池時,他拎外賣掟我地,當然拿拿聲走避,因為怕佢嚟真。」

有人向《東張》提供一短片,只見阿叔追入商場,指住一班學生鬧,真的「有片有真相」。

小學生跟阿叔對質:點解你要鬧佢

《東張西望》連日在學校附近等待,某日下午三時發現阿叔蹤影,見到他指住一名學生大鬧,嚇到男學生躲在媽媽後。

其後阿叔行去屋苑另一邊,當遇上一班學生時即大駡:「你地班友,成班都係垃圾嚟架。」

一班小學生跟阿叔「對質」,學生追問阿叔鬧人原因:「好多同學同我講,你對佢地講粗口、舉中指,另外仲有其他野,同埋騷擾佢地。」,另一男生向阿叔說:「我地係比你鬧呀!」

之後阿叔說:「我從來都唔鬧人。」小學男生即時反問:「真係咩?有片噃」其後男學生拿出手機片段,阿叔即說:「嗱,呢個係現代化嘅野」,男生即反駁:「唔關現唔現代化事,係上個禮拜四嘅事」

阿叔:佢地一無事處

學生們繼續跟阿叔對質,某男生問道:「點解我同另一同學響公園玩捉迷藏,我地兩個跑來跑去,佢跑到去個邊比你鬧呀?」,他續說:「場地公用架。」阿叔即回應:「你同學咋噃,我唔識佢架。」當追問何解要鬧人,阿叔既說:「覺得佢一無事處,點做呀?」令人摸不著頭腦。

為此校方已經出信通知家長,指有學生被途人滋擾,學生曾回校求助,並通知警務處聯絡校務主任,校長亦提醒學生們別跟大叔有眼神接觸,家長亦坦言擔心子女安全。

▲ 學校派出老師看管學生。

《東張》查探下,該位醉酒阿叔現年65歲,跟太太同住,夫婦沒有兒女。阿叔除於學校和商場一帶徘徊外,銀行亦是其愛出沒地方。

▲ 阿叔每天去銀行兌現外幣!

《東張》發現阿叔某天去銀行排隊,要求提款38.8元,之後又拿出1元美金兌換港紙,感覺怪異。另外有街坊大爆阿叔怪行徑,他說:「佢拎把倚天劍落嚟,嚇到啲靚仔唔敢打波,拎住支酒飲到成條褲係尿。」

主持人貓仔打算勸阿叔別再大駡小學生,起初阿叔表現抗拒,之後才心平氣和受訪。

阿叔大晒英文

對於大鬧小學生一事,阿叔辯稱:「我無鬧過佢,用咩言語鬧佢呢?what kind of language i have?」

問到是否不覺意嚇親班學生,阿叔又講英文:「或者啦,perhaps啦,maybe咋噃,(點解咁講?)我個陣讀書係讀英文架,」

問到為何追住班學生,阿叔解釋:「佢自己反應過敏之嘛,有架車撞埋來,你唔避開呀?」至於會否承諾不再駡學生?「I never promise everyone , even my elder borther,因為養不教父之過,教不嚴師之道。你做得人教師,就要有自己的responsibility,我要教好你,教好你英文、唱歌以及人生的睇法,」

對於阿叔的解釋,學生不認同,其中一男生說:「如果佢諗住想教好我地,應該同學校講下,又或者不應該有攻擊性行為,佢做的行為已經好嚴重,」

