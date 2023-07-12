【東張西望】醉酒漢粗口辱罵小學生人人自危　青衣屋邨出現怪叔叔：我要教好你哋

TVB《東張西望》昨晚（7月11日）播映一集，講述青衣青泰苑有名醉酒阿叔，對某學校的小學生作出滋擾，阿叔不時在學校徘徊，常手執酒樽的他向學生做出攻擊行為，又以粗口大駡他們，令學生及家長擔心安全。

《東張》派出主持黎寬怡（貓仔）追訪事件，貓仔訪問過該校的學生，有男同學表示某夜在籃球場打籃球，阿叔大鬧他跟一眾學生哥：「佢話『快啲返屋企呀，讀埋啲垃圾學校』，原本開開心心打波，突然有人衝出來鬧我，會有啲唔開心。」

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▲ 《東張》主持黎寬怡追訪醉酒漢。

拿著酒樽揮舞學生受驚

另一女同學則稱曾被阿叔「粗口問候」，她說：「我地怕得滯，沒有理會佢，試過兩次啦。」另外有女同學曾被阿叔「突襲」，她說：「我們放學後原本打算行入商場再去坐車，阿叔拎住紙皮指住我們，(有無掟落你地度？)，沒有，但拎住紙盒追著我們跑！好驚。」

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同學們都怕醉酒阿叔會攻擊他們，其中一男生說：「見佢拎著玻璃樽成日飲酒，又拎住支樽指住我地講野。」，另一男生說；「某日去游泳池時，他拎外賣掟我地，當然拿拿聲走避，因為怕佢嚟真。」

有人向《東張》提供一短片，只見阿叔追入商場，指住一班學生鬧，真的「有片有真相」。

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小學生跟阿叔對質：點解你要鬧佢

《東張西望》連日在學校附近等待，某日下午三時發現阿叔蹤影，見到他指住一名學生大鬧，嚇到男學生躲在媽媽後。

其後阿叔行去屋苑另一邊，當遇上一班學生時即大駡：「你地班友，成班都係垃圾嚟架。」

一班小學生跟阿叔「對質」，學生追問阿叔鬧人原因：「好多同學同我講，你對佢地講粗口、舉中指，另外仲有其他野，同埋騷擾佢地。」，另一男生向阿叔說：「我地係比你鬧呀！」

之後阿叔說：「我從來都唔鬧人。」小學男生即時反問：「真係咩？有片噃」其後男學生拿出手機片段，阿叔即說：「嗱，呢個係現代化嘅野」，男生即反駁：「唔關現唔現代化事，係上個禮拜四嘅事」

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阿叔：佢地一無事處

學生們繼續跟阿叔對質，某男生問道：「點解我同另一同學響公園玩捉迷藏，我地兩個跑來跑去，佢跑到去個邊比你鬧呀？」，他續說：「場地公用架。」阿叔即回應：「你同學咋噃，我唔識佢架。」當追問何解要鬧人，阿叔既說：「覺得佢一無事處，點做呀？」令人摸不著頭腦。

為此校方已經出信通知家長，指有學生被途人滋擾，學生曾回校求助，並通知警務處聯絡校務主任，校長亦提醒學生們別跟大叔有眼神接觸，家長亦坦言擔心子女安全。

▲ 學校派出老師看管學生。

《東張》查探下，該位醉酒阿叔現年65歲，跟太太同住，夫婦沒有兒女。阿叔除於學校和商場一帶徘徊外，銀行亦是其愛出沒地方。

▲ 阿叔每天去銀行兌現外幣！

《東張》發現阿叔某天去銀行排隊，要求提款38.8元，之後又拿出1元美金兌換港紙，感覺怪異。另外有街坊大爆阿叔怪行徑，他說：「佢拎把倚天劍落嚟，嚇到啲靚仔唔敢打波，拎住支酒飲到成條褲係尿。」

主持人貓仔打算勸阿叔別再大駡小學生，起初阿叔表現抗拒，之後才心平氣和受訪。

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阿叔大晒英文

對於大鬧小學生一事，阿叔辯稱：「我無鬧過佢，用咩言語鬧佢呢？what kind of language i have?」

問到是否不覺意嚇親班學生，阿叔又講英文：「或者啦，perhaps啦，maybe咋噃，(點解咁講？)我個陣讀書係讀英文架，」

問到為何追住班學生，阿叔解釋：「佢自己反應過敏之嘛，有架車撞埋來，你唔避開呀？」至於會否承諾不再駡學生？「I never promise everyone , even my elder borther，因為養不教父之過，教不嚴師之道。你做得人教師，就要有自己的responsibility，我要教好你，教好你英文、唱歌以及人生的睇法，」

對於阿叔的解釋，學生不認同，其中一男生說：「如果佢諗住想教好我地，應該同學校講下，又或者不應該有攻擊性行為，佢做的行為已經好嚴重，」

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