【KO肩頸痛】肩頸痛不宜亂扭脖子　物理治療師教1動作可舒緩肌肉

▲ 不少上班族在肩頸痠痛時習慣扭脖子，但台灣就有物理治療師指出此類動作會造成傷害。

不少上班族都有肩頸痛問題，並且經常會藉由轉頸項伸展放鬆，但台灣就有物理治療師指出，不該胡亂轉動頸項，否則可能造成傷害。他又另外教路，推薦民眾透過「收下巴」的動作緩解頸部痠痛的問題，只需4個步驟便能放鬆頸部肌肉。

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台灣物理治療師「三個字SunGuts」近日在其Facebook專頁發布影片，表示不少上班族都習慣在肩頸痠痛時轉動頸項，直到發出「喀喀」聲才感到放鬆和滿足；但他就警告這種動作其實會對頸項造成傷害，故此不建議民眾這樣做。

他隨後推薦上班族做「收下巴運動」，只需按照以下4個步驟便能放鬆頸項：

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「三個字SunGuts」表示這個動作是「最萬用的脖子放鬆運動」，與印度人前後移動頸項的動作相似；只要感覺到頸後側有拉伸感，便代表「有拉伸到對的肌肉」、伸展開頸後方的肌群，能夠有效減輕頸部痠痛的問題。他指出，只要在頸部不適時做10至15下，便能立即見效，「這會比你去亂扭脖子還要好上許多」。

到底轉頸會對頸部造成甚麼傷害？「三個字SunGuts」之前亦曾拍攝影片說明，指出這樣的動作其實並不符合人體工學，而且有可能在過程中壓迫脊椎骨中間的神經，嚴重者甚至有可能因為太大力而導致神經斷裂、造成癱瘓，可謂是「自殘行為」。

他進一步解釋指，人體的脊椎骨中間長有神經，大腦平常透過此處控制四肢，是「訊號流通」的地方。如果經常扭轉頸項，有可能會因為過度磨擦導致出現骨刺的問題，甚至造成神經斷裂；過往亦曾有案例因為過度甩頭而導致骨刺戳入神經，結果造成終生癱瘓。

書田診所物理治療主任蔡佩玲則表示，「轉脖子」的動作雖然能讓肩頸得到一時放鬆，卻會對關節造成傷害，並且日後可能會提早引起骨刺、退化性關節炎等問題，提醒民眾切勿輕易嘗試。

蔡佩玲提醒，生活型態的轉變令「硬頸族」逐年增加，如有肩頸僵硬困擾，建議在排除疾病因素所引起的不適後，應學習正確舒緩僵硬的方式，以免適得其反，引起其他問題。

本港脊骨神經科醫生王俊華亦曾接受訪TOPick訪問，並推介了幾組簡易動作紓緩肩頸痛，並由高級健身教練蘇文朗Jeff So示範：

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他介紹，「伸展頸部」和「伸展上斜方肌」的動作，都能減少因壓力過大而抬起膊頭、下巴前傾看電腦或低頭時，引發的上肩頸緊張。

至於「靠牆畫圓運動」可伸展膊頭肌肉，尤其胸肌。而「半跪下背伸展」就適合辦公室工作環境，能原位彎身向前伸展下腰背肌肉。最後，他鼓勵辦公室人士不宜久坐，大概半小時應起身，有助血液循環。

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責任編輯：羅嘉欣