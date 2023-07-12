【刑恐上級】涉作勢揮拳刑恐上級受審　停職消防員辯稱聞「詐病」感憤怒無意識罵對方

▲ 被告陳定邦（右）。（梁錦麟攝）

42歲停職消防員疑因於消防局內沒有戴口罩，遭上級詢問後情緒激動，並在同袍嘗試調停後，衝向上級面前作勢揮拳及指罵對方。涉案消防員否認刑事恐嚇罪，案件今（12日）於西九龍裁判法院開審。時任消防區長作供稱，被告曾衝往他面前作勢揮拳，並說出一連串粗言穢語，以為稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」。被告自辯時指，當日曾向區長表示自己血含氧量低，但不獲理會。被告其後聽到區長稱「詐病」後感到憤怒，衝動下無意識指罵對方。

▲ 時任消防區長王銘恒。（梁錦麟攝）

被告陳定邦（42歲，消防員），被控1項刑事恐嚇罪，控罪指，被告於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

時任消防區長王銘恒供稱，案發日早上他在機場南消防局車場巡查，當時與被告擦身而過，發現被告沒有戴上口罩，由於當時部門有指引，消防員需在工作時配戴口罩，王遂轉身進入當值室，詢問被告為何沒有戴上口罩。

王指，被告當時稱有情緒病，所以沒有戴口罩。王遂問及被告能否出示醫生證明書，王指被告此時開始情緒激動，夾雜粗口自稱有精神病，不用戴口罩，現時前往看醫生。

王續指，附近同事到場嘗試調解，王亦離開現場前往洗手間。惟王離開洗手間後，被告突然由當值室衝往他，在其面前作勢揮拳，並說出一連串粗言穢語，又指「我有精神病，一拳打死你都無罪」。

王形容，被告當時「非常惡死」，而且樣貌猙獰，王感到害怕。王續指，隨後有同袍安撫被告情緒，並將被告帶回當值室，事件最終亦報警處理。

裁判官裁定案件表證成立後，被告自辯稱，當日在當值室休息時被王詢問為何沒有戴口罩，被告稱身體不舒服，及表示自行檢查後發現血含氧量低，並佢向王出示紀錄。惟王未有理會被告需求，僅不斷要求被告戴上口罩，兩人各執一詞，王之後離開當值室。

被告續指與王爭執後感到委屈，及後再聽到王於走廊稱「詐病」後感到憤怒，於是衝動下衝出當值室罵王。被告承認當時曾稱「我有精神病，一拳打死你都無罪」，並指當時純粹罵王，未有意識自己在罵甚麼。

被告供稱，當時經同袍勸喻後返回當值室，再自行報案及召喚救護車。救護車到場後發現被告含氧量低，並向被告提供氧氣，被告最終送院治療，並獲批1天病假。

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記者：梁錦麟