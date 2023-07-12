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【7。1立會暴動】藝人王宗堯等6人涉立法會　前學生記者辯稱清場後重返會議廳拍攝警無阻止

社會 14:22 2023/07/12

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2019年7月1日示威者闖入立法會會議廳。（資料圖片）

藝人王宗堯等6人涉於2019年7月1日闖入立法會會議廳，早前否認暴動等罪，案件今（12日）於區域法院續審。前城大編委記者、被告黃家豪續供稱，當日因認為示威者闖立法會後，有值得拍攝的新聞事件，遂在會議廳內拍攝了示威者塗鴉區徽、撕《基本法》等畫面。黃稱於警方清場後重返大樓拍攝會議廳被破壞的情況，拍攝時警方不曾阻止或要求他離開，他認為獲允許以記者身份進入大樓。

被告黃家豪今續作供，提及進入立法會大樓後情形。黃昨提到於2019年7月1日晚8時許離開立法會，用膳時得知立法會已發出紅色警示，有示威者進入了大樓。黃有感有值得報道的新聞事件，遂重返大樓拍攝。

黃表示，晚上8時半進入大樓時看不見警員或保安，無人阻止他入內，亦聽不到有廣播要求所有人離開。辯方播放黃進入大樓後的閉路電視片段，黃憶述他當時拍攝後發相予編輯，並錄音報告示威者入立法會後的情況。黃拍攝到示威者在公眾入口通道推鐵籠車，塗鴉歷任立法會主席肖像等照片，辯方同時呈上相片佐證。

黃續稱於約9時半往會議廳，到達時已見有大群示威者和記者在場。黃期間走到主席枱側面及下面等位置拍攝示威者的行為，包括塗鴉主席身後的牆壁、塗鴉區徽及撕毁《基本法》等瞬間。黃稱，拍攝時一度聽到有人說「攝鏡！攝鏡！行家攝鏡呀，行開！」，認為自己阻礙了同業。

黃憶述及至午夜12時許，只餘數人留在會議廳，有示威者進入會議廳帶走留守者。辯方展示電視台直播畫面，黃認出自己被拍到離開會議廳。黃指。他在7月2日凌時6分跟隨最後一批示威者離開大樓，黃表示由他逗留至離開大樓其間一直看不到警察或保安，亦沒有廣播呼籲離開。

黃指，他於凌晨1時許重返大樓拍攝清場後的破壞景象，進入大樓時有數名警員在場，但沒有截停他查看記者證，也沒有禁止他進入。黃指當時已有數名記者在內，他認為記者可自由出入大樓。

庭上播放黃攝錄的影片，片中黃拍攝的大樓被破壞的情況，並旁述所見所聞，片中亦見多名警員入鏡。

黃稱，他曾在會議廳打開被撕爛的《基本法》小冊子拍攝，按了書底使書變平整，故小冊子上有其指模，他拍畢小冊子於凌晨2時06分離開大樓返回編委的臨時工作間。

黃強調，他2次在大樓內拍攝時均無警員或保安阻止自己或指示他離開，亦沒有廣播呼籲離開，他沒有意圖參與暴動或擾亂社會安寧。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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