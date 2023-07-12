日系攝影師Woody邀阿冰柯煒林獻出第一次　分別到北海道濟州島影寫真

本土日系攝影師Woody Lau繼2021推出作品集《AERIAL》後，時隔2年聯同小薯茄的吳冰（阿冰）和 柯煒林（Will）合作，分別推出新作《Blue Blue Blue》和《Oranju》，在書展正式開賣，屆時阿冰和Will 更會一同出席簽名會。

曾於日本大阪留學的Woody，回港後從事攝影及廣告創作，作品以清新明朗的日系人像風格見稱；繼2021年與Jessica Chan（陳苡臻）推出寫真《After Breakfast》後，今年再度推出新作品。

Woody說：「希望透過鏡頭下呈現當刻最真實的他們，拉近與觀眾之間的距離。我同阿冰、Will之前都有合作過，他們很清楚我的拍攝風格和方向，初次合作已經很有默契。

阿冰：記錄了26歲的我

另外，他們同樣是新生代演員，在我拍攝的幾年間發現，演員的特別之處在於他們在鏡頭下能呈現更多不同的情感，而不是單一的「靚樣」 ，這是我近年在作品上最想呈現的。」所以，喜歡日系風格和Woody的你絕對不能錯過這次的新作！

首次推出寫真集《Blue Blue Blue》的阿冰，是次選了北海道取景，阿冰表示：「我覺得Woody 的作品好唯美，當我收到《Blue Blue Blue》的製成品後，感覺是輕鬆愉快，希望讀者看完都可以有同樣的感受。《Blue Blue Blue》記錄了26歲的我，入面寫的文字是我埋藏心底的說話，想藉著這本寫真集同大家分享我的小宇宙。」

Will：記錄了輕熟的自己

《Oranju》的主角Will，同樣也是第一次推出相集，因遇上最強颱風正面吹襲，拍攝地點由沖繩臨時轉往濟州島。

今次《Oranju》以相片將2023年的Will記錄下，他說：「很欣賞Woody的構圖和調色，而第一次影相集，從相片中感覺到Woody記錄了一個邁入輕熟的自己 ；而拍攝間Woody擅長捕捉我最陽光外向的一面，希望大家會喜歡《Oranju》。」

凡於7月19日起於書展期間在攤位（1A-D22）購買《Blue Blue Blue》或《Oranju》，可獲得簽名會籌號一張，每人限取一籌，簽名會籌號名額有限，先到先得（詳情請參閱海報或留意阿冰、Will 及Woody的Social Media）。

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