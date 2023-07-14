【消費券】一文看清各項消費優惠　焦點：八達通派逾1億元獎賞【不斷更新】

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2023年7月的新一期政府消費券，最快可於7月16日領取，各商戶紛紛推出多項消費優惠吸客，焦點包括買超市現金券享回贈、食肆指定餐飲享71折優惠、八達通派超過1億元的優惠券。

百佳推出消費優惠，買滿$300即送$100現金優惠券，詳細即看【下一頁】

惠康現金券買$1,000送$50；萬寧購物享最高$538即時扣減優惠；7-Eleven現金券買$300送$30，詳細即看【下一頁】

AEON７月14日日起推出消費券7月限定優惠，凡以WeChat Pay或AliPayHK消費，買滿$200或以上即減$20。現金券由即日起開始換領，換完即止。現金券使用日期為7月14日起至8月31日，詳細即看【下一頁】

OK便利店八達通領錢送20元現金券，，更可於7月19日透過八達通App參與好賞嘟推廣，搶$5 OK便利店現金券，兩款優惠合共$25。

美心旗下3間食肆品牌及2間麵包西餅店、大家樂指定產品推出71折優惠，詳細即看【下一頁】

誠品香港由本月15日至31日期間，派發誠品電子消費券，詳細即看【下一頁】

八達通於7月18日開始至8月11日，連續4個星期的周一至周五，派發100萬張快閃現金券，總值共$750萬；八達通App推出商戶優惠券，優惠總值超過1億元。詳細即看【下一頁】

AlipayHK推出厚福街超過20間餐飲店舖優惠，即日起至8月31日前往厚福街攤位玩遊戲及掃瞄小店宣傳單張，可領取最高35港元的餐飲獎賞，詳細即看【下一頁】

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記者：陳麗娜