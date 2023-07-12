  • 34°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 15:16
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券2023】一文看清各項消費優惠　焦點：八達通派逾1億元獎賞、指定餐飲71折

社會 14:43 2023/07/12

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

2023年7月的新一期政府消費券，最快可於7月16日領取，各商戶紛紛推出多項消費優惠吸客，焦點包括買超市現金券享回贈、食肆指定餐飲享71折優惠、八達通派超過1億元的優惠券。

百佳推出消費優惠，買滿$300即送$100現金優惠券，詳細即看【下一頁】

惠康現金券買$1,000送$50；萬寧購物享最高$538即時扣減優惠；7-Eleven現金券買$300送$30，詳細即看【下一頁】

OK便利店八達通領錢送20元現金券，，更可於7月19日透過八達通App參與好賞嘟推廣，搶$5 OK便利店現金券，兩款優惠合共$25。

美心旗下3間食肆品牌及2間麵包西餅店、大家樂指定產品推出71折優惠，詳細即看【下一頁】

誠品香港由本月15日至31日期間，派發誠品電子消費券，詳細即看【下一頁】

八達通於7月18日開始至8月11日，連續4個星期的周一至周五，派發100萬張快閃現金券，總值共$750萬；八達通App推出商戶優惠券，優惠總值超過1億元。詳細即看【下一頁】

AlipayHK推出厚福街超過20間餐飲店舖優惠，即日起至8月31日前往厚福街攤位玩遊戲及掃瞄小店宣傳單張，可領取最高35港元的餐飲獎賞，詳細即看【下一頁】

 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【消費券$2千】SMS抽查市民領取資格　3日內回覆可袋袋平安
11:21 2023/07/05
【消費券$2千】SMS抽查市民領取資格　3日內回覆可袋袋平安
【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格　提交文件可獲補發
17:04 2023/07/05
【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格　提交文件可獲補發
【消費券優惠】惠康7-11買現金券賺回贈　萬寧最高享$538即時回扣
13:49 2023/07/10
【消費券優惠】惠康7-11買現金券賺回贈　萬寧最高享$538即時回扣
第二期消費券優惠 八達通再派100萬張快閃現金券 頭炮派大家樂$8現金券 不設最低消費 張張可以當錢使 睇開撳日期 + 拎券秘訣
11:30 2023/07/11
第二期消費券優惠 八達通再派100萬張快閃現金券 頭炮派大家樂$8現金券 不設最低消費 張張可以當錢使 睇開撳日期 + 拎券秘訣
騙徒趁抽查消費券渾水摸魚　政府如何拆招？
07:30 2023/07/06
騙徒趁抽查消費券渾水摸魚　政府如何拆招？
【消費券優惠】美心大家樂加推71折優惠　誠品加派電子消費券
20:34 2023/07/11
【消費券優惠】美心大家樂加推71折優惠　誠品加派電子消費券

你可能感興趣

【消費券$2千】SMS抽查市民領取資格　3日內回覆可袋袋平安
11:21 2023/07/05
【消費券$2千】SMS抽查市民領取資格　3日內回覆可袋袋平安
【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格　提交文件可獲補發
17:04 2023/07/05
【消費券2023】政府：未回覆短訊不會喪失領取消費券資格　提交文件可獲補發
【消費券優惠】惠康7-11買現金券賺回贈　萬寧最高享$538即時回扣
13:49 2023/07/10
【消費券優惠】惠康7-11買現金券賺回贈　萬寧最高享$538即時回扣
電子支付 著數優惠 手機Apps 電子消費券 誠品 麵包 萬寧 OK便利店 7－Eleven 惠康

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
19:07 2023/07/11
【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名
18:56 2023/07/11
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名
【樂壇天后】鄭欣宜突然「潛水」三個月　Joyce疑情緒病復發獲男友貼身照顧
17:36 2023/07/11
【樂壇天后】鄭欣宜突然「潛水」三個月　Joyce疑情緒病復發獲男友貼身照顧