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【公眾泳灘】新咖啡灣十日內兩宗泳客遇溺事故　工會指海灘分界不顯大批市民誤入

社會 15:40 2023/07/12

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黃金海岸及新舊咖啡灣同屬一條海岸線，但分界不明顯導致大批市民誤入為有提供救生服務之泳灘。（胡啟榮提供）

屯門公路新咖啡灣泳灘本周一（10日）再發生泳客遇溺事故，已屬十日內第二宗。港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，新舊咖啡灣目前因救生員人手不足而未有對公眾開放，但由於與黃金海岸處同條海岸線，沙灘灘面亦未有明顯分界線，故常有泳客誤入新舊咖啡灣海域導致事故頻發。

據胡啟榮提供的2022年泳灘旺季人手需求，屯門新舊咖啡灣與黃金海岸在泳季共需61名救生員，但目前唯一對公眾開放的黃金海岸僅有30餘名救生員當值，而除去放假的救生員，僅餘20餘名救生員在黃金海岸當值。胡啟榮表示，「因為黃金、新啡、舊啡係同一條海岸線，所以有事黃金都要做」。

胡啟榮進一步指出，黃金海岸、新舊咖啡灣三個泳灘僅有海面有一條波繩及防沙網做分割，海灘灘面並無明顯分界，因此有大量市民未有留意自己已經步入為有提供救生員服務的泳灘，一旦發生事故或有小童走失，救生員就要從當值的黃金海岸瞭望台前往搜救。

康文署回應指，康文署轄下的泳灘以橙色浮波連繩串清晰顯示游泳區域 ; 當有提供救生服務時，會懸掛紅黃色的旗號，亦會各泳灘主要出入口處的告示版均有張貼個別泳灘範圍的地圖，供市民參考。康文署承認，事故發生的新舊咖啡灣在泳灘內的當眼處已設有相關告示和橫額，以及定時透過廣播系統提示游泳人士切勿在沒有救生服務的泳灘游泳，但未有設置游泳區域及懸掛旗號。並表示會進一步在泳灘分界處的沙面上加設界線及展示告示和橫額，讓泳客更清晰了解上述泳灘分界。

6月30日，一名中年男子在屯門新咖啡灣泳灘意外遇溺，由當值救生員在黃金海岸瞭望台發現；事主獲救後已成呢個昏迷狀態，呼吸停頓僅有微弱脈搏。本周一再有一名七旬男泳客在心咖啡灣遇溺，由黃金海岸當值救生員救起，後送院治理。

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記者：解青羽

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