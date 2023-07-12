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【泊位供應】政府拒為增加泊車位定目標　避免促使更多市民使用私家車或電單車

社會 15:58 2023/07/12

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（資料圖片）

有議員透過立法會會議質詢，向運輸及物流局查詢未來電單車泊車位的發展方向。運輸及物流局局長林世雄透過書面回覆指，政府提供泊車位的政策，是盡量配合車輛的泊車需求，包括私家車及電單車泊位，但不鼓勵慣常乘搭公共交通工具的市民轉用私家車或電單車，以免加劇路面交通的負荷。政府現階段無意為增加泊車位制定目標，避免被解讀為社會有需要不斷增加泊車位數目以追趕車輛增長。

立法會議員陳勇指出，現時電單車車位與領牌車輛數目的比例只有0.52，向政府查詢會否增加車位供應，令電單車泊位數量和領牌車輛比例提高至私家車的1.11。

運輸及物流局局長林世雄透過書面回覆指，政府的運輸政策是以公共交通為本，以鐵路為骨幹。政府提供泊車位的政策，是盡量配合車輛的泊車需求，包括私家車及電單車泊位，但不鼓勵慣常乘搭公共交通工具的市民轉用私家車或電單車，以免加劇路面交通的負荷。

林世雄又指，過去三年，電單車泊車位的數目持續增加，以改善電單車泊位的供應。儘管政府在可行情況下增加電單車泊車位供應，但香港地少人多，土地資源珍貴，新增泊車位所需的空間必須與住屋或其他土地需求於規劃時一併考慮。

而且，泊車位需求受多項因素影響，例如家庭收入、房屋類型、整體經濟和地區泊車位供求等，並隨之變化；為電單車泊車位制訂單一全港性指標不但缺乏彈性，亦不足以準確反映個別地區的實際情況。而為私家車或電單車制訂硬性指標或會被解讀為社會有需要不斷增加泊車位數目以追趕車輛增長，或會促使更多市民使用私家車或電單車出行，影響整體路面交通。

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記者：陳梓蔚

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