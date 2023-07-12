【瘋搶產品】日本人氣插畫師Noritake獨家精品　太古城APITA限定店搶先登場【內附多圖】

▲ MO X Noritake快閃店，其中一間在太古城中心APITA百貨公司內。

大家去東京旅行，沒可能沒見過日本插畫家Noritake的作品，作品覆蓋範圍由東京JR站廣告，到成藥包裝等，Noritake的精品更是散見於東京市內百貨公司和時裝店、成為台灣和港青的瘋搶對象，這一次Noritake與本地品牌MO合作，更開設3間限定店和推出獨家精品，首間在太古城APITA百貨公司內面世，大家還不趕快掃貨？

Noritake於1978年出生，為人非常低調，很少曝光，甚至他個人的instagram都從不露相。

2008年開始舉行插畫展，憑著簡單線條，大量留白和只有黑與白的插畫令人留下深刻印象，今次Noritake與本地品牌MO合作，以「PONDER ANEW！」為主題，希望提醒大家在生活中不時要停下腳步，重新思考日常，真正感悟和體驗生活每一個時刻。

Noritake說：我生活在東京郊區，以一個旁觀者的角色去看這個城市，因此更能好好的抽離並感受生活，我亦希望透過我的作品令大家反思生活。

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至於大家最緊張的當然是產品方面，今次產品眾多，甚至比日本所見還要多選擇，除了必然的tote bag、tee和精品外，更推出4個獨家限定，包括掛毯、抱枕、公他套裝和時鐘，留意的是以上的限定產品分別於不同的限定店出現，Noritake可要留意。

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MO x Noritake期間限定店

1）APITA：即日至25/7（太古城路太古城中心二期地下）

2）MaskOn Ga//ery：即日至31/8（銅鑼灣時代廣場B2層B232舖）

3）kkplus：即日至13/8（旺角朗豪坊12樓02-11舖）

記者：何偉雄