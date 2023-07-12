【獨家消息】蔚雨芯傳約滿離巢　全力發展美容生意有新計劃

TVB熱播劇《靈戲逼人》演張振朗女友的蔚雨芯（Rainky），在日前劇情講到她背張振朗出軌，最終振朗忍痛無奈分手。

雖然二人首次演情侶，不少觀眾認為他們外型合襯，加上Rainky在劇中表現不俗，大讚她演技進步不少，更指TVB應該給其多點機會演出。

【靈戲逼人】蔚雨芯減產拍劇發展美容生意 靠自己賺第一桶金努力打拼

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未傾續約

不過近日TOPick收到消息，盛傳年底約滿無綫的Rainky一直採取「拖」字訣，遲遲還未傾續約一事，有傳她想專心發展美容生意，擴大其美容王國，故不再續約，暫別幕前演出。

據知有傳她在《靈戲逼人》的角色，由高層曾勵珍親自欽點，故在劇中有不少戲份，不過未知是否Rainky對續約一事，一直「拖」字訣，故在劇集主題曲片頭亦被刪減，一個鏡頭都沒有出現。

▲ 《靈戲逼人》

全力發展美容生意？

而且，早前Rainky曾接受媒體訪問言快將30歲，人生有另一些規劃，故《靈戲逼人》將會是短期內最後一部作品。若果Rainky真的不再續約，意味TVB又少了一個女藝人，相信令不少粉絲大感可惜。

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