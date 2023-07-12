【大劉兒子】徐小鳳驚喜現身支持劉仲學　大讚：年紀小小已經關心全球暖化

小鳳姐徐小鳳在今日（7月12日）下午驚喜現身銅鑼灣的《Windsor Board Game Party》，惹來大批歌迷及影迷注目，希望一睹其巨星風采。

小鳳姐參觀不同的桌上遊戲攤位，並猶如「桌后」上身，試玩劉仲學新推出以環保為主題的桌上遊戲《Arctic Party》，更大讚他「叻仔！年紀小小已經關心全球暖化問題。」小鳳姐表示非常高興見到現今小朋友的環保意識漸漸提高，值得鼓勵。

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小鳳姐相當幽默

得悉尊敬的前輩大駕光臨兼褒獎自己，令劉仲學開心得要「熱烈地彈琴熱烈地唱」，隨即安排向小鳳姐送上一盒《Arctic Party》作為謝禮。小

鳳姐特別欣賞由他悉心設計的「玩家屏風」，還幽默地示範可以製作為口罩使用，引來全場爆笑。

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劉仲學冧爆媽咪

另外，劉仲學日前接受媽媽劉陳凱韻女士（劉太）訪問，自爆每晚情願不睡覺也要玩《Arctic Party》，又稱全家人之中，妹妹劉秀兒（Josie）「玩得最叻」。

他提到自己好鍾意企鵝，理由是「我媽媽鍾意」，令鏡頭後冧爆的劉太忍不住說「咁Sweet嘅你！」

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