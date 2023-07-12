【逆轉人生】由餐廳侍應到14間速遞站老闆　36歲港男創業月賺20萬俾一半老婆

▲ 一名36歲港男由餐廳侍應，到創業成為14間速遞站老闆。

努力可以改變命運，是不少人的人生寫照。有微博博主分享一名36歲港男由餐廳侍應，到創業成為14間速遞站老闆的故事。他現時月賺20萬，都會分一半給太太，愛妻舉動令一眾女士羨慕。

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創業9年開14間速遞站

近日微博博主「丁鵬輝-天臺人在香港」，講述36歲港男創業9年開了14間速遞站，月入20萬元的勵志經歷。該名港男指自己19歲就開始工作，做了4年餐廳侍應，但直言「一分錢都沒存到」。直至他早年去澳洲工作假期做農民，賺到第一桶金，儲了一年多有30多萬元，他分享勞動工作的辛酸︰

我那時一天要搬2,000多個西瓜，每個西瓜6公斤重，一個小時收入約200元。

港男後來於2014年創業，以30萬元開設第一間速遞站，直至現在他創業9年，已經擁有14間店。他透露扣去人工和租金，每間店每月賺約1.5萬元，每月共賺約20萬元。每間店只有100多呎，月租約1.1萬元。他選店首選位置較近民居，附近很多商店也會下單。

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當初他創業開速遞站，原來與太太有關，更明言沒有太太就沒有今天。他在影片分享︰

我老婆經常網購，每個星期用1小時去提貨，我很辛苦，就自己開一家（間）了，一開就開了14家（間）。

盼開更多店賺錢給太太

港男稱一間速遞站每天有約180個包裹，遇上「官方有紅包、優惠時，貨量就會暴漲起來」。顧客在網購平台附了郵費，只是來提貨，他們會按照重量、貨件數量，計算他們的佣金，貨量愈多佣金愈高。他認為港人喜歡從內地網購，行業優勢愈來愈明顯。

他月賺20萬元，會給太太10萬元。太太讚賞他有事業心、有目標，有任何問題都總有方解決，令她很安心。而他的目標正是︰

開多些舖，給多些錢老婆，我就滿足了。

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責任編輯︰王明芳