【罪案】7名懲教署職員涉強姦案已被勒令停職　警方：所有被捕人正被扣留調查

七名懲教人員牽涉一宗性侵案被捕，據悉，其中三人涉強姦一名醉酒女子，另外4人則在旁自瀆。懲教署表示，涉案七名懲教人員包括一名懲教主任、一名一級懲教助理及五名二級懲教助理，現已被署方勒令停職。

據了解，女事主去年在酒吧認識一名懲教人員，並成為友人。女事主上周六與該名懲教人員、一名女友人和涉及的七名懲教人員，共同於尖沙咀美麗都大廈一個單位開派對。

女事主的懲教友人和女友人於凌晨離去，事主則與七名懲教人員繼續飲酒。後來事主酒醉失去意識，懷疑被落藥、不省人事，遭其中三人性侵，其餘四人則在一旁自瀆。

據悉，事主恢復意識時發現全身赤裸，七名懲教人員已不在場，遂離開單位及報案。案件交由油尖警區重案組第二隊負責調查，並以涉嫌強姦拘捕在場七名懲教人員。消息指，7人年齡介乎23至38歲，部分人駐守赤柱監獄。

懲教署回覆查詢指，涉案七名懲教人員包括一名懲教主任、一名一級懲教助理及五名二級懲教助理，現已被署方勒令停職。

署方指十分重視懲教人員的行為及操守，對紀律有嚴格要求。任何人員若干犯違法違紀行為，署方定必依法處理，絕不姑息。

警方回覆查詢指，警方在7月9日接獲一名31歲本地女子報案，指她當日凌晨在尖沙咀區一單位被強姦。警方經調查後，於7月11及12日拘捕7名年齡介乎23至38歲的本地男子，他們涉嫌「強姦」。 案件交由油尖警區重案組第二隊跟進。所有被捕人現正被扣留調查。

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記者：TOPick港聞組