【風暴消息】各區風暴意外一帖即睇　南灣泳灘外傭遭塌樹擊中

▲ 今午（16日）南灣泳灘1棵大樹倒塌，壓到更衣室附近的1名43歲菲律賓籍女子。（讀者提供圖片）

強烈熱帶風暴泰利正靠近本港，並逐漸增強，天文台會評估是否需要午夜至明早（17日）改發八號烈風或暴風信號。各區都有突發意外發生，塌樹、冧棚架都有：

【17:10】

警方今午（16日）4時許接獲報案，指淺水灣南灣泳灘1棵12米高大樹突然倒塌，壓到更衣室附近的1名43歲菲律賓籍女子。女事主頭部及手腳受傷倒地，頭部流血一度昏迷，由救護員急救後恢復清醒，再由救護車送往瑪麗醫院治理。警方將案件列作「樹木倒塌」及「有人意外受傷」處理。

據了解，女事主為一名菲傭，趁假日相約朋友到泳灘游水，返回岸上沖身後，站在更衣室外等候友人，附近1棵大樹突然塌下，菲傭赴避不及被大塌樹擊中，在場1名康文署職員聞到巨響後，立即走出辦公室查看。

▲ 今午（16日）南灣泳灘1棵大樹倒塌，壓到更衣室附近的1名43歲菲律賓籍女子。（讀者提供圖片）

【17:00】

旺角巨型帆布遭吹毀，部分行人路暫封閉【即睇另文】

今日(16日)下午3時許，旺角亞皆老街33號一棟大廈外的巨型帆布，約60米乘10米在強風下被吹甩，部份帆布擱在大廈平台，消防接報出動雲梯協助，警方則封閉亞皆老街新填地街至上海街一段行人路。

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記者：TOPick港聞組