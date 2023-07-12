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【引狼入室】19歲仔突通知婚訊娶妻　母驚聞對象激到高血壓︰是我41歲閨密

親子 17:12 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

台灣一名母親驚聞19歲兒子要娶老婆，對象竟然是她的41歲閨密。（iStock圖片、非當事人）

當媽媽聽到兒子要娶妻，應當滿心歡喜，但台灣一位媽媽得知兒子的結婚對象後瞬間崩潰。該名媽媽在網上大呻，其19歲兒子近日突然宣布要結婚，對象竟然是她的41歲閨密，她回想閨密怎樣搭上她的兒子，頓時激到高血壓發作。

該名媽媽在網上討論區「匿名公社」發文表示，其19歲兒子即將升讀大學二年級，周一（10日）晚上突然通知父母要結婚，還說現在法例列明只要年滿18歲就可以結婚，無論父母是否同意，「他這個婚結定了」，通知父母只是出於「尊重」。

不過，讓樓主更錯愕的是，兒子的結婚對象竟然是她的多年好姊妹，曾經離婚並獨自撫養孩子。她回想好姊妹如何搭上她的兒子，更令她憤慨。

一個兒子要叫阿姨的女人！離婚後常來我們家玩甚至過夜！5月份我陪我老公出國出差，她也熱心的說要來幫我照顧兒子！沒想到身為母親的我竟然沒有察覺到他們的不尋常。

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她的兒子更強調「他們是真愛」，她對此表示難以想像，「那女人到底哪裡吸引我兒子？41歲的她別說風韻還猶存，甚至看起來比實際年齡大上5至6歲！我不禁懷疑兒子是不是被作法還是下降頭，有沒有辦法能知道？」

事後閨密封鎖了她和丈夫的社交帳號和電話，幾乎斷絕聯繫，激到她高血壓發作，「那女人跟我借錢還有5萬（台幣，約1.3萬港元）沒還，我太氣了，看她離婚單親可憐！我心太軟引狼入室！」因此樓主發文和網民尋求意見。

帖文引來大批網民留言，不少網民表示很難接受，但相信其兒子因年輕充滿好奇心，才會鍾情「阿姨」，勸樓主不必過激反對，讓兒子承擔責任，或介紹其他年輕女生給他認識。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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