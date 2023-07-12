【暑假好去處】D‧PARK夏日放電購物嘉年華　逾2萬呎Sanrio運動祭+放電套票6折起

▲ 荃灣D‧PARK一連兩個月舉行「D‧PARK夏日放電購物嘉年華」。（有關機構提供）

7月開始暑假活動多蘿蘿，其中位於荃灣的D‧PARK一連兩個月舉行「D‧PARK夏日放電購物嘉年華」，一系列主題活動包括Sanrio一眾卡通明星的仲夏運動祭、冰球體驗及BMW兒童電動車等，即日起家長可購買套票低至6折，為暑假帶小朋友放電做好準備。

Sanrio characters仲夏運動祭

佔地逾22,000呎的超大規模Sanrio characters仲夏運動祭，由即日起至28日期間在D‧PARK舉行。5位Sanrio人氣角色Cinnamoroll (玉桂狗)、My Melody、Little Twins Star、KeroKeroKeroppi（青蛙）和XO仔（Bad Badtz-—Maru (XO)），會與小朋友們一起參與十大運動挑戰，包括「障礙挑戰賽」、「冰壺神推手」、「神速反應挑戰」、「極速單車手」及「足球士碌架」等，考驗小朋友的體力與智慧，完成挑戰即可獲得限定運動禮包。

嘉年華遊戲區內更設有5款Sanrio主題的遊戲攤位，送出贏取豐富獎品，而部份獎品更是會場獨家限定。同場亦設有Sanrio characters見面會、手作工作坊及期間限定店，活動限定精品包括T恤、cap帽、漁夫帽、縮骨傘等，同時售賣多款Sanrio主題精品，Sanrio粉絲絕對不能錯過。另外，智能環保溜冰場和BMW電動車場，都會以Sanrio主題呈現，屬期間限定。

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冰球體驗

D‧PARK增設新界西首個溜冰場，佔地2,700呎，在這次嘉年華中正式登場。溜冰場的環保冰採用了西班牙研發的零能耗技術，無需水電，將一般溜冰場的高能源消耗降至零。在嘉年華期間，小朋友可以到溜冰場體驗玩冰球，透過小遊戲一試揮棍擊球及控球，並進行簡單對賽，全程由教練帶領，更有機會贏取豐富獎品。

如果想進一步投入冰球運動的小朋友，可即場報名參加專業冰球暑期班及常規課程，由專業冰球教練親授，讓小學員掌握冰球技巧及培養團隊精神。另外，兩支本地冰球隊及香港花樣滑冰代表隊成員，將於7月18日在溜冰場開幕典禮上獻技。

▲ 全新電動車以Sanrio主題率先示人。（有關機構提供）

BMW電動車小車神訓練

由8月1日起，小朋友可在D‧PARK體驗德國著名汽車品牌BMW的兒童電動車。在駐場導師指導下，小朋友將學習駕駛及泊車技巧，化身小車神在賽道上風馳電掣。完成整個電動車體驗後，小朋友更會獲BMW頒發證書。

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8月份各大活動

於8月1日至31日，維他奶在D‧PARK亦舉行尋龍探險活動，凡購買維他奶滿指定金額，即可獲得指示，在場內尋找6大恐龍主題打卡位，收集恐龍蛋印章及完成任務，可即獲維他奶精美恐龍禮品。另外，小朋友亦可報名參加維他奶Q版恐龍障礙賽，穿上恐龍戰衣過三關。

另外，JUST CLIMB香港攀石提供全港首個商場兒童及青少年室內攀石班，讓小朋友挑戰自我。而桌球一哥傅家俊主理的多元智能桌球室則首創「兒童桌球禮儀班」，讓小朋友掌握基本桌球知識，並從中學習英式禮儀。而佔地8千呎的Childlike童心樂園則設有11個主題區，小朋友可以盡情放電。8月15日至9月3日場內亦將舉辦荔園嘉年華，設逾百本地特色手作攤檔、經典荔園攤位遊戲，以及重現一系列經典荔園打卡位。

時6折套票詳情

原價$600的套票，現限時折扣減至$398，適合3至5歲小朋友，套票內容包括Childlike童心樂園入場券及美國冒險樂園代幣100枚，並附送電動車及溜冰體驗。

原價$750的套票則減至$438，適合5歲或以上，套票內容包括Childlike童心樂園入場券、美國冒險樂園代幣100枚、Cinema City戲票及JUST CLIMB攀石體驗，並附送電動車及溜冰體驗。

「FTLife 富通保險全力贊助：D∙PARK 夏日放電購物嘉年華」詳情

日期：7月13日至8月31日

地點：D‧PARK L1 中庭

購票︰套票即日起至8月31日於快達票有售

Sanrio characters仲夏運動祭詳情

日期：即日7月28日

地點: D‧PARK L1 中庭

開放時間: 星期一至五12nn至7pm

星期六、日11am至8pm

溜冰場開放時間: 星期一至日3:30pm至5:30pm

購票︰現場購買或網上預訂【按此】



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責任編輯︰王明芳