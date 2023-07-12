【校長專訪】改行三學期制增設第四語言必修課　裘錦秋中學（屯門）校長︰生命因情而改變

▲ 裘錦秋中學（屯門）改行三學期制，並增設第四語言必修課。

甫進裘錦秋中學（屯門）校門，從裝潢布置已感受到濃濃的人文藝術氣息。該校於1977年創校，屹立屯門區46年，近年致力革新及調整課程，包括本學年改行三學期制、初中必修第四語言、實行體育尖子培訓等。校長陳月平博士期望學習能真正以學生為本，讓學生有更多空間進行跨科學習及專題研究，提升自主學習能力。

最新影片︰

讓基層學生邁向世界舞台 初中必修第四語言

在語言課程方面，裘錦秋中學（屯門）（下稱屯門裘錦秋）與哈羅香港國際學校（Harrow International School (Hong Kong)）合作英語交流計劃，中一學生逢周二下午到該校，與外籍老師和學生一起上英語戲劇課。陳校長表示，「學生無分國界階層，很快融成一片。」此乃劃入課時的正規課程，費用全免。至於其他年級的學生則可參與逢周四舉行的文化交流活動，與哈羅的學生互動。新學年屯門裘錦秋更有一個哈羅香港國際學校的獎學金計劃「Deacon Chiu scholarships」，著實令人期待。

學校推動三文四語，本學年新增第四語言必修課，並納入正規課程。陳校長指由今年的中一學生開始，初中必修日語或西班牙語，升上高中後校方亦會繼續資助他們在外修讀外語課程，希望學生的外語能力可達到應考中學文憑試（DSE）相關語言的程度。此外，校方亦會資助學生考取國際認受英語能力測試TOEFL / IELTS，以及國家語委普通話水平測試。屯門裘錦秋讓學生了解考取國際認可的證書的必要，可為自己將來的升學或就業道路作好準備。

▲ 裘錦秋中學（屯門）近年致力革新及調整課程，為師生提供優質的教學環境。（陳慧安攝）

多元學習走出課室 展示成果無懼挑戰

本學年起屯門裘錦秋由兩學期改為三學期制，課時更平均，並減少一次測考，可以更靈活地安排課程及活動。陳校長分享改制後，加入更多跨學科學習活動，今年的多元學習周包括專題研習、戶外實習等元素，每一級都有特定主題，有助引起學生學習興趣，提升教學效能。

基本上整個一月都是活動，想學生有更多體驗式學習，多走出課室、走出屯門。

學生外出進行研習活動後，每天每組均需提交學習報告，在第二天向同級同學展示及匯報成果。一連五天的研習後，校方刻意安排了「成果展示日」，陳校長要求每位學生都要參與，部分同學更會以英語向來賓作口頭報告。當天邀請了屯門區的中、小學校長、大學教授、家長及校友共八十多人來為學生評分，設置不同範疇的獎項讓學生努力表現自己。來賓皆表示很欣賞同學嘗試以最佳一面面對群眾，畢竟疫情時期下長大的同學，是由心而發的喜愛學習，才能勇於展示自己學習所得。每級的優秀組別則於禮堂作「多元學習周成果分享會」，來賓讚賞分享會猶如大型公司專業匯報，展現出同學認真對待學習機會，亦是陳校長感欣慰之處，由製造簡報、接待來賓、大會司儀、後台支援皆由學生包辦，證明屯門裘錦秋的同學都具備多元能力，更證明學校是最能夠讓學生表現的平台。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

想學生所想 一人一體藝培育運動尖子

除了學術發展外，學校亦著重學生的音、體、藝發展。學校推行「一人一體藝」，並鼓勵初中「一人一樂器」，逢周二、四、六進行課外活動。運動項目選擇多元化，近年的男、女子欖球隊、劍擊隊、公路賽單車隊，還有今年4月成立的龍舟隊，均是由學生自發向校長爭取新辦的項目。

划龍舟絕對考驗體能，陳校長最初擔心訓練太辛苦，學生會受不了，結果他們卻不怕苦。校內設有兩部龍舟機，龍舟隊成員每日划船八次，每次二百米，同時要接受高強度體能訓練。他們的付出得到收穫，今年4月成軍不久就在學界龍舟比賽中奪得混合小龍冠軍，以及男子組季軍。龍舟隊中的六名學生更成為了港隊成員。陳校長認為在訓練過程中能鍛鍊出學生的堅毅精神，一如「自強不息」的校訓。她深信每個學生都有他的強項，可以綻放人生色彩︰

我們一直跟學生說，你一定找到自己的強項，不必與人比較，你就是獨一無二。

學生面對逆境時迎難而上，如何面對輸贏，這也是正向生命教育的一部分。屯門裘錦秋去年生命教育周的主題為「面對失敗」，今年則是「擁抱失敗」，陳校長坦言「失敗不可怕，只是一個學習經歷。」從體育及藝術類的減壓活動及班際比賽中，同學學會分享、分擔、磨合及合作，逆境中如何站起再衝刺，是一生都該學的課題。

▲ 陳校長認為學生在體育訓練過程中能鍛鍊出堅毅精神，一如「自強不息」的校訓。（陳慧安攝）

受良師與開明父親影響

校內不少擺設和畫作都是陳月平校長親自挑選的，只為讓師生在優美的校園環境下舒服自在地教與學。陳校長總是笑臉迎人，學生樂意與她親近。說起與學校的淵源，她憶述早年於香港中文大學中國語言及文學系畢業後，就在屯門裘錦秋教授中文和文學科，直至6年前接任校長一職，至今在校服務逾廿載。

中學時代的陳校長既喜歡中文科，也熱愛數學。中三的班主任對她影響深遠，這位恩師教她中文、數學和體育科，風趣的他教起沉悶的篇章也變得生動。在高中選科時，恩師鼓勵她選自己喜歡的學科，陳校長熱愛數學，但更喜歡中文，於是選擇了文科。除了恩師的薰陶外，陳校長家有一位開明爸爸作最強後盾：

爸爸給我無限空間，支持我做喜歡的事情，只要我開心就好。

爸爸對她的教養方式，造就陳校長開明的思想，不被框架限制。除上述讓同學開創新體育隊伍外，她容許學生在自己的桌上塗鴉，寫下今年的目標、鼓勵字句，她笑言︰「這張枱會一直跟隨他們至中六畢業，他們要自己搬上去課室。」同學們著緊這種「歸屬感」，懂得珍惜亦是學校價值觀教育成功的證明；有中二學生寫信請校長批准他們將課室的牆壁髹上其他顏色，陳校長也欣然同意，最終他們選擇髹上粉紅色。兩位班主任趁著暑假陪學生一起髹油，老師能與學生關係親密正是老師願意聆聽，亦願意付出去陪伴孩子成長，這是一次難忘而特別的班級經營活動。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

見證教育改變生命 師生情深望傳承

春風化雨二十多年， 陳校長有感學校珍貴的是人與人之間的關係，她看到生命的變化，「不是學生讀書叻不叻，而是你與學生建立的情感。」近年愈來愈多校友回母校做各行業的生涯規劃分享，資訊科技界的、醫學界的、歷奇活動的、教育界的等等都有，均能在社會大放異彩。校友們均表示留意到近年學校的改變，社區中談論學生的變化，都讓他們感到快慰。校友們的歸屬感正正由讀書年代已建立，回校幫忙的那份「情」，是現今社會難得而且值得珍視的。

陳校長感觸道學生令她看到教育的意義，自己的付出能令學生的生命改變，這是她堅持下去的理由。「我相信教學相長。你希望做好這份工作，不是因你的薪金或職位，教育的意義不止影響個人，而是整個家庭。」

▲ 裘錦秋中學（屯門）於1977年創校，屹立屯門區46年。（陳慧安攝）

裘錦秋中學（屯門）

學校類型︰男女資助

創校年份︰1977年

地址︰新界屯門楊青路28號

網址︰https://www.jcctm.edu.hk

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

記者︰駱秀玲