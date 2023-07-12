【情緒病】李玟嚴重抑鬱症輕生惹關注　精神科醫生：抑鬱症患者切忌拖延就醫

▲ 張正平醫生表示，情緒病並非只是單單休息幾天便無事，始終牽涉到腦部傳遞物質失衡的問題，愈早求醫處理，對於改善病情有正面的幫助。

一向以樂觀積極形象示人的歌手李玟因嚴重抑鬱症輕生，引起大眾驚訝，也喚起大家關注抑鬱症的問題。抑鬱症可探討的範疇多的是，除徵狀、病因及治療外，較少談及的是延誤就醫這部分，為何會諱疾忌醫，一些當事人以為抑鬱症可靠自己克服外，抗拒求醫也是其中原因。

早年大眾對抑鬱症的認識與向精神科求醫認知不足，較抗拒主動求診，精神科專科醫生張正平表示，拖延求醫的情況確是較多。「患者會覺得觀察下、過一排先啦；又或者心底裏都是不想看精神科；有些個案不察覺自己的情緒問題已到了抑鬱症程度，因而拖延治療，原因各有不同。」

男性較女性多拖延求醫傾向

他說在臨床上，男性比女性有更多這方面拖延求醫傾向。「始終要一個男士承認有情緒問題，是較難接受。」女士們容易察覺自己情緒的起伏和波動，會主動去看醫生。男士尤其是年長男性，他們對情緒病的認知較弱並可能有負面標籤的觀念，相對較多是家人多次建議當事人才去求醫。

隨着近年多做了抑鬱症教育資訊工作，大眾對於情緒病的認識，和接受程度有所提升，一些輕微個案，願意及早求診接受治療，這是好現象，始終拖延對本身的病情會有不好影響。「要知道，情緒病並非只是單單休息幾天便無事，始終牽涉到腦部傳遞物質失衡的問題，愈早求醫處理，對於改善病情有正面的幫助。」

▲ 張正平醫生表示，治療抑鬱症需要病人配合，並非只是醫生單方面開藥，醫生與病人一同商討，製定一個合適方案去執行。（周美好攝）

延遲醫治 惡性循環

抑鬱症患者情緒低落，直接會影響其思想與行為，如思想變得負面、常責怪自己覺得無用、人生失去希望，嚴重者會出現輕生念頭。行為方面，會變得精神委靡、提不起勁做任何事、收埋自己，變相少了很多社交活動，連外出和做運動的心情也沒有。「愈收埋自己，愈覺得無人關心自己，情緒就愈差；愈是拖延求醫，徵狀愈差，也是一個惡性循環。」

張醫生指，抑鬱症患者任何年紀也有，過往20多歲是病發高峰期，但目前小至10歲都有機會出現情緒困擾，未必即時去到抑鬱症的程度，但這些情緒困擾都需要正視。他說有時候小朋友的情緒問題更複雜，牽涉到能否如常上學，如未能上學獃在家中，和家人的衝突愈多，情緒只會愈來愈差。

老人家患抑鬱症也是偏多，他們面對生活上的轉變及問題，另外身體出現疾病、退休後少了社交活動，不用上班生活少了寄託，上述連串轉變，又會容易令他們產生情緒困擾。

▲ 歌手李玟因嚴重抑鬱症輕生引起大眾極大迴響。（李玟IG）

「 不要諗咁多、睇開啲」是安慰大忌

分析抑鬱症的成因，不能如數學般一加一等於二那末簡單，背後的原因是多樣性，有可能是外在因素，如家庭、感情、經濟及學業等；內在因素則有關患者性格。「一些人仍認為，看不開、性格軟弱才會有病，對患者抱持負面觀感。我們在臨床上接觸到的抑鬱症個案，更多是責任感強大，常常把事情攬上身，弄到自己壓力巨大；或是對自己有高要求，事事都想做好，承受的壓力也愈來愈大。以上兩個性格特點加起來，再加上一些外在因素時，就容易爆煲。」

面對情緒病人，公式的安慰說話如「 不要諗咁多」、「睇開啲！」等對抑鬱症患者來說是大忌。「這樣說是與病人站在對立面，某程度是在怪責病人，因為是唔識諗、不夠堅強所以致病，只要轉換心態就會好返，這些實際上都是批評的說話。病人身心不適心情已差，還要受到如此攻擊，也感到自己不被明白。彼此關係會變差，當關係一差，就算是怎樣親厚的家人朋友，就算十句有八句說話都是正面的，患者只會執着那兩句『唔啱聽』的說話，其它的統統都聽不入耳。」

他說應對做法，除避開以上說話外，與抑鬱症病人相處，勿做的其他事情包括一、勿過度批評，提供意見是可以的，但請勿「係又鬧唔係又鬧」，最差的是人身攻擊的說話。二、勿過度保護，事事為患者代勞，甚至不用他們做任何事情。以上兩個極端，只會影響當事人康復，令他們失去信心，也少了復元的動力。

▲ 醫生指任何年紀的人也有可能出現情緒困擾，所以必須正視。（iStock）

治療3方面

張醫生說，抑鬱症治療並非單一公式，視乎患者的身體狀態、病徵、病情嚴重程度、對治療的意願等都一併考慮，才釐定醫生與病人都同意的治療方案。治療有3大方面包括藥物、心理治療及生活上調適。

常用藥物有抗抑鬱藥，由第一代至第三代，藉以提升血清素、去甲腎上腺素及多巴胺，穩定病人情緒，減少負面思想，同時增加動力和投入興趣。少部分病人在服藥初期會有頭暈、頭痛、輕微作嘔作悶等，過一兩星期上述副作用會消失。如病人本身較抗拒服藥，心理影響下，副作用出現的機會或會較大。

他指三代的抗抑鬱藥，均有其優缺點，選藥時都要視乎病人的狀態來決定。「沒有一隻最好的藥，而是選一隻最適合病人的藥。抗抑鬱藥需兩至三星期才有正面效果，這也是藥物的少許限制。」如病人真的很抗拒服藥，或病情輕微，會嘗試通過心理治療和輔導，慢慢調節病人的負面思想，提升其精神狀態。

服用抑鬱藥幾時可停藥？傳統上第一次抑鬱症發作，經服藥後並情況穩定，再服6至9個月視乎情況慢慢減藥甚至可停藥，惟張醫生強調，每個病人的狀況各異，治療方案也不盡相同，減藥停藥必須十分謹慎。

近年抑鬱症較新療法

事實上，抑鬱症有三分一屬頑治性抑鬱症，多次轉換藥物效果也未如理想，加大治療難度。近年有噴鼻式抗抑鬱藥物及腦磁激治療（TMS），可有效處理頑治性抑鬱症。前者是處方藥物，不過與傳統藥物以血清素、多巴胺及去甲腎上腺素機制不同，噴鼻式抗抑鬱藥物透過調節腦內傳遞物質谷氨酸鹽，紓緩抑鬱徵狀，好處是24小時內見效，惟懷孕、有動脈瘤及最近心臟病發者不宜。「有研究指，噴鼻式抗抑鬱藥物及口服抗抑鬱藥雙管齊下，復發風險會下降五成。」張醫生說。

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TMS則以物理方式，通過改變磁場在腦內特定位置製造微電流，藉以改善腦內傳輸系統，惟有植入人工耳蝸、植入電極刺激器人士不宜。「部分抑鬱症病人不肯求醫的第一原因就是不想服藥，擔心藥物副作用及反應，讓他們知道現今已有不同治療方式選擇便變得很重要。」

張醫生指，最好的治療應是藥物治療加上心理治療，也要配合病人的努力，當心情稍好轉時可外出閒逛、相約朋友、做運動等，對於提升其狀態亦有幫助。

抑鬱症兩個案

個案一

40多歲男工程師，因諱疾忌醫及以為抑鬱症可靠自己慢慢痊癒，那時他剛與女朋友分手，情緒低落不開心，未能上班，經常有輕生念頭。

其實查找根源，是10年前他一直照顧的媽媽過世，但他沒有好好處理情緒，放在一旁以為沒事，待與女朋友分手，情緒一觸即發。他準備一套計劃了結生命：他參考了有關書籍，準備好相關工具，尋死的心堅決，幸最後能懸崖勒馬。

由病發開始，拖延兩個月才求醫，每個星期都要見醫生做輔導，疏導開解情緒，並配合藥物治療，情緒才有改善。他正視了自己的情緒，情況有好轉，後來更與女朋友復合，結局圓滿。

個案二

20歲女士，對自己要求甚高、有強烈責任感，完美主義者傾向，無論在學業及事業上都要做到最好。

她獲取獎學金到外國修讀碩士，首次抑鬱症復發正因為考試觸礁，求醫後服用精神科藥物，好轉一段時間試過停藥，不幸復發，低落心情無以紓解，感到絕望欲了結生命。

她屬於頑治性抑鬱症，孤注一擲接受較新噴鼻式抗抑鬱藥物及口服藥物，進行了兩個療程，輕生念頭驟減，重新投入工作，情況保持穩定，目前仍接受治療中。

記者：周美好