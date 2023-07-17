【我港理學】科大畢業生出實體書講微科學　由陳卓賢歌曲到鹹魚破解日常迷思

▲ Inscie的IG主頁，有過百篇不同主題的科普文章。（被訪者提供圖片）

科學像是很遙遠深奧的事情，但不一定要談到愛因斯坦才是科學，也可以從我們日常生活之中着手。

Inscie就是由創辦人林欣虹（Crystal）與一班科大的理科生組成，在社交媒體上以淺白而有趣的方式作科普，最近更推出了首本著作《我港理學》，讓大眾都可了解有關香港及生活上的「隱形」微科學。

科學並非只在課本中出現，其實還存在我們的衣食住行中，有沒有思考過常吃的鹹魚、竹昇麵；以及居住的地區如黃大仙、鰂魚涌，甚至是流行音樂如陳卓賢（Ian）歌曲之中，都有不少科學知識在其中？Inscie將這些「隱形」在生活之間的有趣微科學知識，帶到我們面前一一探討。

科普新玩法

Inscie由7位不同年份及學科的科大理科生組成，創辦人林欣虹（Crystal林雪）在生物科技系畢業兩年，她自小讀理科，對科學興趣濃厚，三、四年前因為參加了科大一個推廣科學的「Science is Everywhere」比賽，而與兩位同學一起創立Inscie這個社交媒體平台。

後來陸續有成員加入，並獲出版社賞識，邀請參加初創作家資助計劃，而有了《我港理學》這本書誕生。

Crystal說：「Inscie解作『Instagram的Science』，我們發現年輕一代做得最多就是碌手機玩IG，所以就以這渠道來宣揚科學，吸收跟生活日常有關而有營養的科學知識，破解一些迷思或有趣的題目，都是自己及大眾有興趣的東西。」

▲ 科大畢業生林欣虹在三、四年前創立了Inscie，將科普帶到社交媒體上，讓普羅大眾接觸與香港及日常生活中息息相關的科學知識。（黃建輝攝）

另一位成員李啟俊（小編C）補充說部分是出自私心，以科學角度解釋喜歡的電影題材並教育大眾，白泓（胡迪）亦希望將深入的想法跟科學串連，他對音樂、足球有興趣，因此寫成多篇以廣東流行曲和運動科學為主題的文章，希望大眾能產生共鳴，令沉悶的科學都可以變得有趣。

深入淺出講解科學

平台的取材靈感概括了香港的今昔及未來，包括香港歷史文化、現在的流行時事及議題、未來的建構計劃等，談到背後的科學和日常生活有關的小知識。

例如解構城門水塘常見的植物白千層和大澳棚屋的木材，至到黃大仙廟拜神習俗的燒香成分、竹篙灣隔離營的病毒醫學，蘭桂坊飲酒等細微而生活化的題材，廣泛而深入，以淺白的文字表達出來，變得容易「入口」。他們說撰寫文章需時一天至一星期，如果對自己熟悉的主題，很快就可以完成。

Crystal說：「我主修生物科技，因為見到一條香蕉，啟發寫成一篇《生果成熟時》，講到生果成熟過程、農業基因改造等問題，自己較熟悉這範疇就很快寫完。但另一篇《理大紅磚》、《跑馬地馬場》自己很少接觸，就花了很多時間做資料搜集，上網以外還要找學者教授去監修，確保資料正確準繩。」

他們不只寫自己學科的題材，不少還會跨學科，對成員來說都是一個學習機會。胡迪說：「做科普時要以不違反原意但以簡單的方法解釋概念，過程比自己學習更高難度，因為要先消化所有資料，再創作成文章令大眾明白，平衡科學知識和易讀性，是最花時間及最難拿捏的。」

例如Crystal曾因為港人常說的「馬照跑舞照跳」的說法，寫成有關賭馬的《跑馬地馬場》，提到博彩率及馬匹的驅體結構；還有一篇Netflix燒腦神劇《闇》（Dark），講到時空及物理學。

▲ Inscie的IG主頁，有過百篇不同主題的科普文章。（被訪者提供圖片）

小編C亦因為險些炒車的個人經歷，寫《屯門公路》的拓海彎，並發現並非單純因為向心力，元兇是因為橋樑接駁位的金屬鐵片。雖不是他們自己手到拿來的題材，但因為好奇心，從研究之中都有所得着。

▲ Inscie因科大的「Science is Everywhere」活動而發起，由綫上走到綫下，短短幾年出版了第一本實體書。（被訪者提供圖片）

公餘時間營運

現在團隊之中有畢業生，亦有仍然在學的大學生，由Crystal主力做統籌整理，一星期在網上刊登兩篇文章，亦有恒常的Podcast節目，以非牟利方式運作。

他們有很多事情都想做，奈何野心大但人手不足，因此他們也想招攬新血加入延續下去，思考如何做科普、增加曝光率等。他們的正職都跟科學無關，只是利用公餘的空閒時間去做，有時甚至要在夜晚進行。

《我港理學》由7人一起撰寫，Crystal要擔當催稿的工作，亦要確保編輯及讀者都要看得明白，當中有很多重寫及修改，還要給教授去指正，甚至成品目面全非，每次都像砍掉重練般，很消磨各人的意志。

網上的文章都以精簡為主，但書中的篇幅多達2,000字以上，對他們來說都是一個新挑戰。「當中有很多磨練及學習，獲得很多打工不能提供的體驗。」

▲ 創作過程很認真，除了做大量資料搜集和訪問，又親身走到現場視察，寫成《米埔》談濕地科學的經濟效益。（被訪者提供圖片）

實現推廣科學之夢

Crystal樂見平台有不少支持者追隨，亦能集合一班志同道合的人，不論是進行創作的團隊、或是追看的粉絲。她也沒有想過出書，雖然過程辛苦，但可以實現到寫作的夢想，看到成果也很開心。

胡迪亦說誤打誤撞加入了Inscie，專注做科普創作令枯燥乏味的大學生活和人生變得豐富，意想不到和有滿足感。小編C稱從小喜歡看科普節目，由觀眾變成了供應者的角色，分享自己的知識，都值得高興。讀者都對科學有一定認識，因此與他們互相交流，甚至在錯誤中學習和一起進步，令給予的資訊更加準確。

另一方面做平台暫時未有營利，亦要花很多時間成本，胡迪表示有點不甘心，因為很用心寫的文章，慢工出細貨，比起更新密度高的網頁未必達到預期中的曝光率。「大部分人追求刺激新鮮的資訊，認真的作品未必能吸引到網民的注意，有時也會感到沮喪。」

▲ Inscie參加了「想創你未來－初創作家出版資助計劃」，出版了《我港理學》一書。（被訪者提供圖片）

Crystal希望透過Inscie這個平台，以科普與大眾接觸，並做更多及更有趣的事，除了出書之外，亦可拍成旅遊節目。他們之前亦曾拍Vlog講米埔談保育，是一個有噱頭及特別的角度去認識香港，也是一個很好的渠道去吸納一班新的觀眾，是他們未來想做的方向。

作為自媒體，也希望在不影響科學準確性下營運，並走入教育界，為中小學生做一些日間課程或導賞等。「最希望做到大家一想到科學，就會聯想起我們。」Crystal說。

▲ 《我港理學》於今年4月由非凡出版。（被訪者提供圖片）

記者：張頌婷