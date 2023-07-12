【安心出行】涉使用虛假安心出行　審計主任侵入公共機關罪脫

▲ 審計主任被指進入入境事務大樓時使用虛假安心出行，今被裁定脫罪。資料圖片

45歲審計主任涉於2021年以虛假安心出行手機應用程式，進入灣仔入境事務大樓，早前於東區裁判法院否認1項侵入公共機關管豁或管理的物業單位罪，案件今（12日）裁決。裁判官裁決時指，案發時審計署批准職員到達25樓辦公室前下載安心出行程式，故被告有機會相信到達25樓後，才需掃描安心出行二維碼，遂裁定被告罪名不成立。

被告莫冠恒（45歲，審計主任），被控1項侵入公共機關管豁或管理的物業單位罪。控罪指，被告於2021年11月1日，在灣仔入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。

最新影片推介

裁判官裁決時指，辯方質疑控方未能證明被告手機有否安心出行程式，控方亦指審計署容許職員進入入境大樓25樓前下載及使用安心出行程式。

裁判官續指，當時兩名入境處職員檢查被告手機後起疑，但未有進一步調查被告手機，例如當中是否載有虛假的安心出行程式，以及有否安裝官方安心出行程式，故被告不一定沒有下載官方安心出行程式。

裁判官續指，被告當時曾稱「俾次機會」，但當中的意思含糊，故不會就此給予比重。裁判官指，案發時審計署批准職員先於地面大堂乘搭升降機至25樓辦公室前，才下載安心出行程式，故被告有機會相信到達25樓後，才需掃描安心出行二維碼，控方未能在毫無合理疑點下舉證，遂裁定被告罪脫。

入境事務助理員徐詩敏早前供稱，當日她發現被告展示的手機畫面在按下返回前一頁時，看到其手機「輸入地址」一欄，與官方版本有異。

助理首席入境事務主任林基恒早前供稱，他發現被告手機介面有異後，被告曾向他稱「撳錯咗」，又請求「俾次機會啦」，林最終報警處理。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟