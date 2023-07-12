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【47人初選案】施德來辯稱視否決預算案為談判籌碼　單張提「中共極權打壓」屬口號

社會 17:22 2023/07/12

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被告施德來今續於初選案中自辯。資料圖片

民主派初選案今（12日）續，前民協主席被告施德來第3日作供，施指一直視否決預算案的權力為談判籌碼，不會使用；其選舉單張提及「中共極權打壓」屬口號，以演繹《國安法》予人本港的民主和言論空間收窄了的感覺。

前民協主席、黃大仙區議員施德來第3日作供，施解釋在九龍東民間初選論壇上的發言。施供稱，「攬炒」是選舉用語，他想表達透過2次否決預算案以爭取五大訴求。法官陳仲衡指「攬炒」牽涉雙方，要求施解釋雙方指誰。

施解釋是時任特首林鄭月娥及民主派，因為當民主派首次否決預算案時特首需解散立法會，民主派亦會失去議席，若特首第2次提出預算案時，再度被民主派否決，特首需按法例規定辭職，造成「攬炒」。施同意「攬炒」會對政府運作構成障礙，影響民生，故只視作談判籌碼，不會實踐。

法官提問下，施稱教育制度或會安插國家幹部進入學校或大機構，以及提及「願榮光歸香港」等發言是政治修辭。法官李運騰關注，施的發言是否早已預備好。施稱他猜不到很多題目，只是臨場想出進取的用字應對，但他在論壇上最主要及多次提及一句說話，哽咽稱「就係我好鍾意香港」。

施又指，其選舉單張提及「中共極權打壓」屬口號，以演繹《國安法》予人本港的民主和言論空間收窄了的感覺。

此外，施否認串謀任何人進入立法會後無差別否決預算案，也沒有串謀任何人當政府拒絕回應五大訴求時否決預算案。

聆訊明（13日）續。

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記者：陳曉欣

國安法 中國共產黨 九龍東 黃大仙區 民協 選舉 黃大仙 立法會

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