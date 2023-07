【有錢人】哈佛學者研究 全身名牌者予人印象只是「假有錢」

▲ 真正的有錢人,品牌是否有名,根本不是他們在意的事情。

友人慨歎,現在時裝界的luxury brands,已失去了以前的品味和靈魂。我說,沒辦法,他們要配合現時的客戶需求和要求。供與求的關係是雙向的,有炫富的需求,自然也有「loud」(招搖的、炫耀的)的供應,因為在他們來說,一件衣服值錢的並非來自布料、設計、手工,而是它能如何彰顯自己乃有錢人。面對這類客戶群,luxury brands不僅連設計,就連一些marketing手法也投其所好。

有時我會想,不知若那些luxury brands的始創人,看到現時某些顧客群的品味,會有何滋味?例如Coco Chanel的經典Little Black Dress,用上簡單的黑色,已在當時改變了女人和世界品味,而她對時尚之美的原則是「Simplicity is the keynote of all true elegance」(真正的優雅奠基於簡約之上)。若果Coco Chanel現在看見那些一大個Double C logo打在心口,再配以另一品牌名字橫額般直印在褲子側邊之大雜燴穿法,會有何感受?

哈佛在《Journal of Consumer Research》發表的研究,有一篇關於有錢人到底怎麼穿的。學者研究所得,全身名牌者予人印象只是「假有錢」,真正的有錢人,品牌是否有名,根本不是他們在意的事情。這些我們旁人都懂,只是周身掛滿品牌大logo的當事人不懂,這種炫耀方式,是vulgarity之巔。

全球見過真正繁華的地方,都正在推崇一種Quiet Luxury的品味,即「低調奢華」,崇尚簡約、但質料要優質高級的精品。Quiet Luxury是全球品味趨勢,但身處香港,卻可見到Quiet Luxury跟Loud Vulgarity相碰,loud者愈loud,靜者則愈靜,兩者彷彿活在平行時空,此地愈來愈有趣了。

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm