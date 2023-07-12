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【有錢人】哈佛學者研究 全身名牌者予人印象只是「假有錢」

休閒消費 18:08 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

真正的有錢人，品牌是否有名，根本不是他們在意的事情。

友人慨歎，現在時裝界的luxury brands，已失去了以前的品味和靈魂。我說，沒辦法，他們要配合現時的客戶需求和要求。供與求的關係是雙向的，有炫富的需求，自然也有「loud」（招搖的、炫耀的）的供應，因為在他們來說，一件衣服值錢的並非來自布料、設計、手工，而是它能如何彰顯自己乃有錢人。面對這類客戶群，luxury brands不僅連設計，就連一些marketing手法也投其所好。

有時我會想，不知若那些luxury brands的始創人，看到現時某些顧客群的品味，會有何滋味？例如Coco Chanel的經典Little Black Dress，用上簡單的黑色，已在當時改變了女人和世界品味，而她對時尚之美的原則是「Simplicity is the keynote of all true elegance」（真正的優雅奠基於簡約之上）。若果Coco Chanel現在看見那些一大個Double C logo打在心口，再配以另一品牌名字橫額般直印在褲子側邊之大雜燴穿法，會有何感受？

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哈佛在《Journal of Consumer Research》發表的研究，有一篇關於有錢人到底怎麼穿的。學者研究所得，全身名牌者予人印象只是「假有錢」，真正的有錢人，品牌是否有名，根本不是他們在意的事情。這些我們旁人都懂，只是周身掛滿品牌大logo的當事人不懂，這種炫耀方式，是vulgarity之巔。

全球見過真正繁華的地方，都正在推崇一種Quiet Luxury的品味，即「低調奢華」，崇尚簡約、但質料要優質高級的精品。Quiet Luxury是全球品味趨勢，但身處香港，卻可見到Quiet Luxury跟Loud Vulgarity相碰，loud者愈loud，靜者則愈靜，兩者彷彿活在平行時空，此地愈來愈有趣了。

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撰文 : 利嘉敏

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