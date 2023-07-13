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【有驚無險】同車爸爸突氣喘昏迷沒心跳　兒子急停路肩即場學CPR救父

親子 13:49 2023/07/13

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熱門 靈戲逼人 區區有好校 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

幸得兒子急救及時，救回父親一命！昨日（12日）上午，台灣台南發生一宗交通意外，34歲鄭姓男子載著64歲父親到醫院複診，行駛途中父親突然昏迷，不但沒有心跳，呼吸亦一度停頓，鄭男見狀緊急把車停泊路肩，下車即場替父親進行心肺復甦術（CPR），未幾救護車趕到將鄭父送院治療，目前鄭父已恢復心跳。

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父親突然喘氣昏迷

綜合台灣傳媒報道，事發在國道1號南向302公里台南麻豆路段，鄭男在駕車途中，父親突然喘不過氣，更疑似因呼吸衰竭昏迷，鄭男見狀緊急把車切向停泊路肩，致電報警求助。警方獲報後派出救護隊，更透過電話教鄭男先幫父親進行CPR。

救護車很快就到並將鄭父送院，目前已恢復呼吸心跳。

消防局救護車抵達現場時，見鄭男跪地不斷幫父親CPR，雖然鄭父一度失去生命跡象，但救護人員隨即施以CPR和電擊，並將鄭父送往麻豆新樓醫院急救，最終搶救成功，鄭父已恢復呼吸心跳，目前留院觀察，大家可謂捏一把汗。

呼籲停泊路邊等救援

警方提醒路人在行車過程中，若遇上乘客身體不適，應駛到近下交流道盡快求醫；若情況緊急，要先觀察後面的車輛，慢慢以漸進式的方法變換車道，並將車輛停在路肩或避車彎等安全地方等待救援，同時在後方100公尺以上擺放故障標誌，保護自身及他人的行車安全。

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