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【控煙諮詢】政府就控煙策略諮詢市民兩個半月   研增定額罰款設煙草稅「調整機制」

社會 17:38 2023/07/12

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曾耀輝攝

政府今日（12日）起開展控煙策略公眾諮詢，共為其兩個半月。方向包括定額罰款3千至5千元，設立「煙草稅調整機制」以及要求煙草商區分已完稅及未完稅的香煙。

諮詢文件要求市民提出多項意見，包括對於上調煙草稅步伐的意見，以及建立「煙草稅調整機制」，當中要求市民選擇引入與世衛建議水平（捲煙稅額佔零售價75%），或通脹掛鈎的煙草稅機制。

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文件諮詢市民，是否除了向18歲以下年齡人士「銷售」煙草產品外，亦禁止「提供」煙草產品，並完全限制向某一日期後出生人士售賣煙草的產品。

政府亦提出是否應提出措施取消區分已完稅和未完稅的香煙，並於煙草產品採用「全煙害警示包裝」，包括擴大健康忠告的面積，並規定煙草產品的包裝；當局亦邀請市民就法定禁煙區範圍提供意見。

醫衛局局長盧寵茂表示，加煙草稅是非常重要方法減低吸煙率。他表示，世衞建議煙稅佔零售價百分之75，本港目前煙稅比例只是百分之64，考慮用有效方法禁煙。

盧寵茂表示，會「充份考慮」煙商意見，而諮詢工作中「煙民的意見都會聽」。他強調，煙仔傷害對基層市民非常之大，面對加煙草稅戒煙是有效的途徑。

被問到政府是否有意禁止2009年後出生市民食煙。醫衞局局長盧寵茂重申，對是否執行政策持開放態度，強調目前沒有制定年份，禁止特定年齡層吸煙。

盧寵茂指，2025年將吸煙率百分之7.8不容易，措施具迫切性，因此政府將14項措施全數放於諮詢文件當中，部分諮詢工作例如教育、推動戒煙工作及戒煙熱線已在推行，至於立法工作會於諮詢後盡快推動。

 

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記者：陳展棋

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