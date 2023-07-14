【中東旅遊】直擊沙特阿拉伯埃爾奧拉　宏偉大象岩＋千年古城歎咖啡

▲ 埃爾奧拉的大象岩（Elephant Rock）是必訪地標，造型宏偉。（張頌婷攝）

埃爾奧拉（Al Ula）是沙特阿拉伯的歷史名城，旅遊業發展雖然仍在起步階段，但可見密鑼緊鼓，令這區既保存着世界級遺迹、大自然奇觀，同一時間亦有新景點及酒店誕生。當地最著名的打卡勝地大象岩及古城，就是旅客必訪地標。

埃爾奧拉常被稱為純天然的露天博物館（Living museum），穿梭城內各處，一時看見高聳入雲的奇岩峭壁、大型峽谷和懸崖、黃土沙漠、種滿棕櫚樹的綠洲等等多種不同地形景觀，其實更像走進了科幻電影般超現實。

52米巨象地標

埃爾奧拉四處被岩山包圍，最著名的一塊石是大象岩（Elephant Rock）。在阿拉伯語中被稱為Jabal Al-Fil，位於埃爾奧拉東北方11公里，這個地貌奇觀是當地的著名地標之一。數百萬年來，砂岩經過水和風的不斷地侵蝕，慢慢形成這個形狀仿如大象的模樣。

▲ 另一面看象鼻沒有那麼神似，可以穿過石下細賞。（張頌婷攝）

大象岩高52米，「頭部」跟「身軀」之間有一道罅隙，可以步行穿過其中，兩邊的形狀有點分別，同樣帶橫直的石頭紋路。附近一片平坦沙漠，只有整座大象岩特別突出，並跟有遠處的層層山脈互相呼應。每天不同時份看都有不一樣的風景，黃昏時其中一邊被夕陽的金光照射，令大象岩染成一片暗紅，神秘而美麗。入夜後更有萬千星空作背景，又是另一番夢幻景致。

打卡位處處

岩石附近一大片廣闊空地，不時舉辦特別節目，當日就有Al Ula Skies Festival，數十隻風箏在天空飛舞。不是常見的紙風箏，而是巨型大鳥、氣球般的造型。地面上亦有現場音樂、工作坊等，相當熱鬧。

平日到訪的話，場內當地連鎖咖啡店Key Cafe開設的Cafe，供應咖啡、雪糕及甜點，可以坐在大象岩旁邊的環形座椅，或是在充滿原始風情的木製簷蓬下席地而座，邊歎邊欣賞風景。另外還有一間以美食車為概念的餐廳SALT，主打漢堡及輕食。兩間食肆暫時休業，將於9月再度開放。

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埃爾奧拉大象岩之旅

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活化12世紀古城

埃爾奧拉為昔日文明及貿易的中心點，擁有濃厚豐富的歷史文化，在埃爾奧拉老城（Al Ula Old Town Village）可以從中窺探古時人們的生活。這個由古迹活化的景點，分成老城區、綠洲及AlJadidah藝術區，項目更獲聯合國世界旅遊組織選為最佳旅遊村落。

預約了KKday導賞團遊覽老城，有英語流利的導遊帶領及講解，不怕在迷宮般的老城內迷路。導遊說，老城因地理位置良好，既有山谷亦有豐富水源，曾是朝聖者、旅行者和居民聚集之地，從12世紀之前到1980年代初，一直有人定居。而且因為位處於大馬士革至聖城麥加的朝聖之路上，因此是相當重要的據點。

▲ 埃爾奧拉老城結構完好，但部分建築物已破壞，正在復修之中。（張頌婷攝）

走入昔日生活空間

城內有窄長而彎曲的巷弄，共有900間並排而建的房屋，樓高兩層，以原始石頭和泥磚建成，這些石頭在附近的Dadan古迹運過來，部分刻有古文。古城有一座堡壘作保護，亦有14道城門，後來開始有商業發展，超過400家商店和5個城鎮廣場，售賣食物及生活用品，形成一個大型社區。

導遊說，以石頭及泥建成的房屋，古時在吉達、麥地那很常見，底層為客廳及飼養畜牲的地方，第二層則是睡房或儲物用的倉庫。房屋之間建成一個跨屋天台Tayyara（阿拉伯文解作飛機），古人特別喜歡於晚上在此觀星，如要建造則要詢問鄰居的意見，相當有趣。

▲ 樓高兩層以泥及石建成的房屋，間隔分明，部分更刻有戶主名及雕花裝飾。（張頌婷攝）

▲ 窄長的街道兩旁是房屋，上方是連接兩房的天台 Tayyara。（張頌婷攝）

傳統阿拉伯大街

現時古城仍在復修中，因此部分看起來像頹垣敗瓦，數個必看景點包括給農民量度用水的Tantora Sundial，以及古城最高點、45米高的Musa Bin Nusayr Fort。建於公元前6世紀，慢慢行樓梯登上堡壘頂端，可以360度飽覽整個舊城及綠洲，以及附近的開揚景色。

昔日售賣各種香料、乳香及沒藥的傳統市集（Incense Souk），活化成市集大街，有售賣手工藝品的商店、服飾、咖啡店及高級餐廳，晚上亮燈後更加似《阿拉丁》世界般的夢幻阿拉伯美景，微涼天氣下更加舒服。

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埃爾奧拉老城體驗

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旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO均需簽證入境，電子費用為SAR535（約1,118港元），包強制健康保險費用，可於網上即時申請（visa.visitsaudi.com）；落地簽證費用SAR480（約1,003港元）

貨幣：1沙特里亞爾（Riyal）約兌2港元

機票：沙特阿拉伯航空由曼谷來回利雅德，票價約SAR3,427起（約7,152港元）。

「遊走沙特阿拉伯」網址：bit.ly/3BrOohB

鳴謝：KKday、沙特阿拉伯旅遊局

記者：張頌婷