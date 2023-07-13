【父愛如山】由被批走音到成國際音樂人　演奏家爸爸為兒子留港推音樂教育

▲ 大兒子成為了木結他演奏家莫迪輝轉投兒童音樂教育的重要契機。（王嵐攝）

身份的轉換很多時會讓人改變職業甚或志向，踏上另一條從未想像過的路，現時為音樂教師的莫迪輝（Samuel）便是如此。

過去以結他演奏家身份經常到外國參與演奏表演的他，一年幾乎離港十多次。當一次太太抱着還是嬰孩時期的兒子來接機，兒子小手緊緊抓着他不放，彷彿用身體語言告訴他自己想念爸爸。「那一刻我決定不再離開了，我要留在家人身邊。」

▲ Samuel 遠赴維也納鑽研木結他演奏，6 年後學成回港成為歐亞古典音樂節的表演常客。（受訪者提供）

一說到演奏家，自然會認定必定是自小得到良好的音樂栽培，或資質過人，畢竟，學音樂的小朋友如此多，成為音樂家或演奏家，卻是絕少數。

Samuel卻笑笑指：「我是15歲才開始接觸音樂，在這之前的接觸就是學校音樂堂。最記得初中時有次有人來學校找學生唱歌，我也有份去試，然後一開口。對方甚至說：「你怎麼可以走音走得那麼厲害？如果你以後搞音樂的話，真的要有神迹了。」

聽起來非常傷人的說話，Samuel卻說那時的自己毫不介意，不過卻成了非常戲劇性的「預言」。「後來我和朋友開演奏會，也有再說起這件事，笑說我身上出現了『神迹』。」

▲ 圖為 Samuel 於「斯洛伐克結他音樂節」中作木結他獨奏。（受訪者提供）

後來他參加教會舉辦的樂器班，由年長一點的教友負責教導。「當時有好幾種，鋼琴、Bass、爵士鼓等，都覺得不太適合自己，最後選擇了木結他。」

那時的他完全預料不到，一次聊作興趣的音樂小班，就徹底改變了自己的未來。「開始學不久就完全着迷了，好像撻着了。那時在讀書，但我還是每天練6至8小時，所以是練到凌晨，然後早上返學前又起來練。」

至中學畢業前，Samuel已下定決心要到維也納進修。「用了一年多的時間考到演奏級、考完樂理，然後讀了個正式的音樂副學士課程，那時我音樂的科目成績也不錯呢！」

一年飛十多次開演奏會

▲ Samuel 享受與大兒子一起彈結他。（受訪者提供）

以為他本身就是成績好的學生，Samuel則坦率笑指：「當然不是，我讀書麻麻，其實當時有大學給我Conditional Offer，但因為有一科不合格所以讀不到，便轉而報讀副學士。我想是因為自己有興趣，所以非常投入，成績就自然好。」

Samuel稱當時覺得自己不懂的實在太多，如樂理方面、音樂史等，且為了裝備好自己前往維也納，故相當認真。

▲ 今年6月，育有一子一女的Samuel修畢西班牙武康大學的課程，成為教育學博士。（受訪者提供）

在維也納6年，除專注學習結他以外，也有學作曲。「但我覺得自己在作曲方面沒太大天份，也更喜歡演奏，所以最後便集中在演奏方面。」學成回港的頭幾年，除在香港舉辦演奏會，也經常往返歐洲。

「2013至2017那5年時間，真的很密集地飛，有時一個月飛兩次法國，或去10日俄羅斯，然後每天都有演奏會，做足7場。」

然而這樣的行程下，Samuel仍然有從事音樂教育的工作。「我從中學開始已經有教人了，不過主力演奏那幾年，就變得要經常請假。」

▲ Samuel 的音樂學院會定期為學生舉辦音樂表演活動。（受訪者提供）

從遊走世界的演奏家轉為留守香港的音樂老師，轉捩點就是寶貝兒子。

他稱：「我記得當時剛從外國回來，也是比較遠的地方，俄羅斯還是丹麥？自己還揹着結他，太太帶着未滿1歲兒子來找我，告訴我最近他不太開心，不太肯說話，吃得也不多。然後他望見我，眼睛一下子就睜大，然後舉起手要我抱。當我抱着他時，感覺到他用手捏着我，是緊緊地用力那種。那一刻我就對自己說：『唔得了，我唔可以再飛，我要留低。』」

開辦自家音樂學院

縱然決定留下來，然而木結他演奏在港始終不比外國盛行。「在香港很多時是一個音樂會的某個section需要我彈，但在外國就真的是木結他做主角，我可以決定彈甚麼。當然香港也不是絕對沒有，但我要自己租場去做這件事，而不是別人邀請我去做，這就是分別。」轉型成為音樂導師，甚或兒童音樂導師，除了本地演奏生態的限制外，也很大程度與兒子相關。

我看着兒子，很想他也感受到音樂的樂趣，但發覺我懂得的好像很多，卻無從入手去教。

就在那時開始，Samuel逐個逐個音樂教育法去學，幾乎成了音樂教育法專家。擁希澳洲國家奧福協會一級至四級證書、美國蒙特梭利協會國際幼兒教師證書、亞洲及香港鈴木音樂才能協會會員、澳洲高大宜協會教育高大宜幼兒教育證書等。

▲ 近年 Samuel 更走進學校，為幼小老師作音樂教育的培訓。（受訪者提供）

現在的他更成立了自家音樂學院，既有各式音樂班，更有針對家長的音樂教育，讓小朋友的音樂體驗更完整。「我們見過或都聽過太多例子了，家長強迫小朋友學樂器，然後當小朋友長大或考至一定級數，便斷然拒絕再接觸音樂，絕對是弄巧反拙。」

Samuel直言自己的理念是和家長一起努力，把握兒童0至6歲的黃金發展期，讓他們接觸音樂，對音樂產生興趣，才能將音樂真正帶進他們的人生之中。

記者：王嵐