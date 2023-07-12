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【走私】鴨脷洲3男涉走私逾3,000隻活龜被捕　另檢河馬牙犬用藥市值200萬

社會 18:12 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

鴨脷洲3男涉走私逾3,000隻活龜被捕，另檢河馬牙犬用藥市值200萬（曾秋文攝）

海關偵破一宗走私案並拘捕3人。海關有組織罪案調查科調查主任康恩表示，今日（12日）凌晨約3時，人員發現一輛輕型貨車駛至鴨脷洲風之塔公園對開，車上4名男子合力將貨物搬到岸邊，一艘快艇靠岸後艇上兩名男子馬上聯同岸上4人快速將貨搬落快艇。海關人員見時機成熟一湧而上，拘捕岸上3名男子（33至44歲），分別是案中的司機和搬運工人，涉嫌《進出口條例》和《保護瀕危動植物物種條例》，其餘各人則跳落快艇逃去。

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【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

行動中檢獲3300隻活龜，60支《保護瀕危動植物物種條例》下規管的河馬牙，以及800盒狗隻用的止痛藥，市值約200萬元，活龜稍後將交予漁護署跟進。海關正調查走私物品的來源及運返內地的用途，不排除稍後有更多人被捕。

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記者：曾秋文

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