【張氏一家】雯雯開新帳戶設會員制　月費$50：好心一定有好報

張致恒（Steven）與太太「雯雯」區燕雯N次鬧離婚，二人被稱「離婚KOL」。不過昨日（7月11日）雯雯於社交網發千字文，除透露跟Steven「坐低傾過問題」外，更暗示自己懷第4胎，並表示將停用現有IG帳戶，她寫道：「最後一個post..一個總結…」

今日（7月12日），卻有網民在討論區甫出與雯雯的對話截圖，她指仍未解決金錢問題，網民詢問她是否仍拖欠租金及懷有第4胎，直認懷有身孕，更透露上個月有位網民幫她交租，但今個月還欠租金，而且兒子的書簿費也成問題。

【張氏一家】雯雯透露第4胎快將出世 欠屋租書簿費冇錢交要眾籌？

開新帳戶設會員制

之後，雯雯再出新發文，表示因為很多人inbox問她可否follow其IG的ugly_mama2.0，雯雯指相信有很多媽媽鍾意她的3個小朋友和3隻狗仔。

而雯雯稱，有網民數建議她改行會員制，於是決定新帳戶行會員制，收費50元：「一來可以幫助到我屋企經濟問題，二來可以阻止一啲用意唔好嘅人，$50 一個月其實都可以試吓…可inbox我」。

懷孕與不離婚無關

接著，雯雯再在IG以Story方式連續出文，當中包括指自己「行得正，企得正」所以「再公開抹黑 我都隨時歡迎」，然後稱自己「咩都唔驚」最緊要是3個小朋友及3隻狗仔。

另外，她承認已懷第4胎，更差不多入醫院，但強調：「我有第四胎，根本同我離唔離婚係冇關係，我相信，只要我生咗之後，我肯堅持，冇嘢冇可能。呢一刻幫過我嘅人，我一定會記住，呢個世界，冇人講過，一個女人唔可以靠自己照顧屋企。」

她又指：「主動幫我嘅，我係一定會還俾你哋」稱：「好心嘅人一定有好報 但係個心變咗黑色嘅 我祝福你哋」

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