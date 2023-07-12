【學生津貼】新學年起可循網上申請2,500元學生津貼　逾萬名家長已登記

▲ 「智方便」流動登記隊和教育局合力到校協助家長辦理「智方便+」戶口登記手續。（教育局提供圖片）

為配合「智慧政府」策略，教育局將於2023/24學年起，在官立學校、資助學校、按位津貼學校及直資學校，推行2,500元學生津貼電子申請，在紙本申請以外提供多個選擇。教育局表示，目前已有逾萬名家長成功登記「智方便+」，並會於今、明兩個月繼續舉辦學校登記活動，呼籲家長及早辦理登記手續，以便於新學年可率先享用方便快捷的電子服務。

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教育局表示，本學年先導計劃下已有逾4成的官校家長成功透過網上遞交申請，引述不少家長認為電子平台簡單易用，既方便又環保，更可快人一步收到津貼。局方相信，新學年當電子申請推廣至資助、按位津貼或直資學校時會繼續受家長歡迎。

▲ 教育局舉辦學校「智方便＋」登記活動，為家長即場登記「智方便+」帳戶。（教育局提供圖片）

家長只須持有具數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，便可於新學年電子平台開放的指定期間內，隨時隨地以「智方便+」帳戶直接登入，填寫表格並以數碼簽署遞交申請。學校在學校平台核實申請學生身份後，便會把申請送交教育局直接處理，過程更簡單直接。

如家長有多名合資格申領學生津貼的子女，可經電子平台為所有就讀於官立、資助、按位津貼或直資學校的子女，一次過遞交電子申請，有別於傳統的紙本申請須將填妥的紙本表格逐一交回子女就讀的學校辦理。另外，家長亦可隨時登入平台查閱申請進度，有需要時於平台補交文件予教育局，不須經學校代為跟進。

教育局已於5月及6月為家長舉辦超過30場學校「智方便+」登記活動，已有逾萬名家長透過活動成功登記。教育局會於7月及8月份繼續舉辦學校「智方便＋」登記活動，家長可透過當局連結預約到任何一區的指定學校，即場登記「智方便+」帳戶。家長亦可隨時親臨各區「智方便」自助登記站或登記服務櫃位（包括各區郵政局共約160個登記點）辦理「智方便+」戶口登記手續。

除透過電子申請平台遞交電子申請外，家長仍可沿用現行方法，將填妥的紙本申請表格交回學校辦理。

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責任編輯：馮琪雅