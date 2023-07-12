【打擊毒品】警突搜新蒲崗工廈單位檢多種大麻毒品　2男涉販毒被捕

▲ 警破新蒲崗工廈單位檢多種毒品（曾秋文攝）

警方調查上月在天水圍2名女童疑誤食大麻糖案件，鎖定一個網上出售大麻毒品的集團，昨日（11日）突擊搜查新蒲崗一個工廈單位，搜出大批大麻毒品。元朗警區總督察刑事戴玉麟表示，在上月下旬警方接報指2名分別2歲及4歲女童在家中疑誤食含有「大麻」成份、俗稱「大麻糖」的糖果後，口吐白沫昏迷送院，情況危殆。經警方調查後，以涉嫌藏毒及虐兒罪起訴一名25歲男子，案件交由元朗警區重案組第3隊接手調查。

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經進一步調查發現，涉案的「大麻糖」是透過網上社交平台購買，在上月30日至本月11日期間，元朗重案組第3隊探員成功鎖定一個利用網上社交平台販賣大麻毒品集團，以及其工廈單位儲存倉。至昨日（11日）傍晚約6時突擊搜查新莆崗一個工廈單位，搜出6包大麻糖、100克大麻花、116支大麻煙油，以及4張俗稱「毒郵票」的LSD興奮劑紙，在單位內拘捕一名姓陳（27歲）男子，涉嫌販運危險藥物。其後，警方再在涉案人士住所及車輛內發現12包大麻糖、66支大麻煙油和206克大麻花。其後探員在同日於南丫島拘捕另一名姓吳（36歲）男子，懷疑是集團主腦，涉嫌串謀販賣危險藥物。

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記者：曾秋文