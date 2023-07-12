【隱形殺手】李玟抑鬱症離世令人百萬不捨 鄭丹瑞：要正視情緒病這個無形殺手

▲ 鄭丹瑞對於COCO離世表示萬般不捨。

一九九三年《新秀歌唱大賽》冠軍，是張崇基、張崇德兄弟，亞軍是李玟，我是那年大賽的司儀，可說是見證李玟出道。她有着大情大性的「鬼妹仔」性格，記得決賽夜，我在後台跟所有參賽者打氣，她跟我說：「今晚之後，我要全世界都認識我！」一年後，她離開香港準備前往台灣發展，關於她成名的故事，相信大家都比我更熟悉；而她當年在決賽夜對自己的承諾，亦超額完成。

對於她的離世，實在萬般不捨，同時，更令我們要正視情緒病這個無形殺手。這些年，多少認識的、不認識的人，都被抑鬱症、躁狂症折騰，可是，即使知道有朋友患情緒病，很多時都愛莫能助、束手無策，不懂如何安慰？如何鼓勵對方？害怕講多錯多。

新冠疫情之後，情緒病似乎成為最嚴重的長新冠後遺症，它不似其他長新冠症狀，例如腦霧、咳嗽，都有迹可尋，它是悄悄潛藏在我們腦袋某個角落，慢慢蠶食着我們的精神狀態，使得我們情緒健康出了問題也不為意。就算感覺到，也不願相信這就叫情緒病、抑鬱症，不願相信、不想接受、不懂面對，就令它更肆無忌憚地折騰我們的精神健康。

我說「我們」，是因為沒有人夠膽肯定自己沒有精神健康的問題，只差嚴重程度而已。因此，我們必須做點甚麼，好讓大家開始留意精神健康、讓不願相信的開始相信、接受、面對，加上旁邊人細心聆聽，一切才會好起來的。

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