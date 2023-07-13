【高學歷罪犯】憑化學專業製藥治療貓絕症　美女高材生涉賣偽劣產品判監15年

▲ 上海美女高材生（右）憑化學專業製藥治療貓絕症，涉賣偽劣產品判監15年。（網上圖片）

過去有不少高學歷罪犯運用智慧，成功避過警方追捕，甚至能逃過法律責任。內地一名美女高材生憑化學專業，自行研製及發售治療貓絕症的藥物，最終因涉賣偽劣產品遭判監15年。

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綜合內地傳媒報道，女高材生胡虹艷是湖南衡陽人，因獨自在上海生活感到孤單而養了貓。2017年底，她養的一隻貓患上貓傳染性腹膜炎（貓傳腹）後，她於化合物交易網站，從國外買了一些化合物給貓咪服用，前後共花了20多萬元（人民幣，下同）。

胡虹艷見自己的貓咪康復，因此萌生製藥的想法。她於2013年考入復旦大學化學系修讀研究生課程，於是她運用化學的專業知識進行實驗，成功後就委託企業生產藥物，之後開始出售。

高價出售假獸藥

直至2021年4月，胡虹艷因涉嫌生產、銷售偽劣產品罪被拘留。警方指她以公司名義，與獸藥生產企業簽訂協定及合同，夥同該企業生產非法添加GS441524成分的傳腹康清瘟敗毒片片劑，用以治療貓傳腹病。她以每瓶1,000至1,200元的價格向國外銷售，為非法牟利。

經調查後證實胡虹艷出售的傳腹康清瘟敗毒片「海外版國內銷售」部分為假獸藥，而該產品在內地銷售金額高達1,000多萬元。

6月30日，上海鐵路運輸法院開庭審理胡艷虹的案件，一審判處她有期徒刑15年，並處罰金4,000萬元。涉案的獸藥生產企業負責人則被判處有期徒刑2年6個月，以及處罰金60萬元。

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責任編輯︰王明芳