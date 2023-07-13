【大學課程】港大工程學院推「FOCUS」選項　引導學生鑽研AI、大數據等新興科技

▲ （右）港大電機電子工程謝堅文教授和2位工程學院學生。（梁偉榮攝）

人工智能和數據化日趨普及，ChatGPT、機器人、無人機應用等，社會對具新興科技範疇技能的人才需求大增。香港大學工程學院2011年推出「FOCUS」選項，為工學學士及工學學士學生提供選課指導，學生可從5個學系共31個選項中，選擇適合的範疇專注修讀，如人工智能和機器人、大數據分析、機器人技術、無人機與控制等熱門新興技術。

港大電機電子工程謝堅文教授指「以前讀工程，學生就是讀完所有課程，就畢業出去工作」。以往曾有畢業生反映，工程學院的課程内容太廣泛，不知該從鑽研什麽範疇。「FOCUS」選項已推行約2年，配合實驗室見習計劃，每個一二年級學生每年可去校内不同教授的實驗室内體驗，發掘自己的興趣，了解如何將新科技應用在工程範疇，有助學生未來的職業規劃。

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Yvette是今年港大生物醫學工程學士課程準畢業生，她通過實驗室見習計劃，確立對細胞影像和癌症研究的興趣，並在謝堅文教授的實驗室完成畢業研究項目，參與開發及應用全新的活細胞影像技術，研究可促進臨床癌症藥物篩選、細胞基因篩查和新藥研發的臨床測試；未來計劃赴英國攻讀生物工程研究碩士學位。

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記者：楊佩瑩