【地區治理】領導委員會首次會議　制訂課後託管等5大工作策略

▲ 陳國基總結地區治理領導委員會第一次會議。（林宇翔攝）

由政務司司長陳國基主持的「地區治理領導委員會」今日下午舉行第一次會議，就5個地區議題進行討論，並制訂了策略方針，包括推行課後託管、提升治安水平等。

陳國基在會後見記者，介紹會上討論的五個議題，五個議題所確立的項目包括：

（一）在新學年全力推行「在校課後託管服務試行計劃」，讓有需要的小學學童課後留校接受託管和學習支援，從而令本來需要在子女課後負責照顧的家長可以外出工作，改善生活；

（二）優化和增設長者健身設施；在大型公園提供雨傘和行山杖借用服務，方便有需要長者遊園或散步之用；並加強辨識和關顧有需要長者和其照顧者，並按需要轉介至社福單位提供支援；

（三）優化公眾街市和熟食市場的衞生潔淨情況，包括改善廁所硬件及管理、加強巡查執管和加快翻新攤檔；並加強防治鼠患，包括研究採用新型偵測和滅鼠技術、強化夜間防治鼠患工作等；

（四）提升警方等執法部門的巡查覆蓋面、執法力度和可見性；及

（五）擴大重鋪行人路路面，提供更舒適的步行環境；並安裝投射紅光的新型輔助行人過路裝置，加強道路安全。

此外，「領導委員會」在會議上檢視了慶祝香港特別行政區成立二十六周年展示宣傳品的安排，並審閱了「地區服務及關愛隊伍」的工作報告。

被問到委員會是否會與其他，如扶貧委員會等功能重疊，陳國基指，扶貧委員會是聚焦扶貧，但地區治理領導委員會則是審視全港，並從社區管理 、治理入手，目標不一樣的。

地區治理專組本月召開首次會議

他表示，會議沒有觸及區議會選舉。另外，政務司副司長卓永興，所負責的地區治理專組，將會在本月召開第一次會議，以敲定相關實施細節。

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記者：趙居逸